Feuerinferno in Dhaka

In der Hauptstadt Bangladeschs ist ein Hochhaus in Brand geraten. Mindestens 17 Menschen kamen dabei ums Leben, wie die Feuerwehr bestätigte. Die Opferzahl könnte weiter steigen, weil noch viele Menschen in dem 19-stöckigen Bürogebäude eingeschlossen seien, sagte Feuerwehr-Sprecher Khurshid Alam. Medienberichten zufolge versuchten einige, sich mit einem Sprung aus dem Fenster zu retten.

Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache im neunten Stock aus. Auf Bildern, die in sozialen Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, waren Flammen und dichter schwarzer Rauch zu sehen, die aus dem Hochhaus drangen. Auch Marine und Luftwaffe sind im Einsatz, um die Flammen zu löschen und Menschen zu retten.

Bewohner unterstützen die Feuerwehr bei den Rettungsarbeiten

Unter anderem wegen fehlender Brandschutzvorrichtungen sind tödliche Brände in Bangladesch keine Seltenheit - etwa in den Textilfabriken des armen, dicht besiedelten südasiatischen Landes. Erst im Februar waren mindestens 70 Menschen bei einem Großbrand in der Altstadt der 20-Millionen-Metropole Dhaka ums Leben gekommen.

