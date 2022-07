Asien, die Wiege des Reis

Reis ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der Erde: Für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellt er das Hauptnahrungsmittel dar. 90 Prozent der weltweiten Reisproduktion werden in asiatischen Ländern angebaut - so wie hier in Harbin, China. Etwa 150 Kilogramm Reis werden pro Kopf und Jahr in Asien verzehrt - in vielen asiatischen Sprachen sind die Worte für "Reis" und für "Essen" identisch.