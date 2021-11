Feridun Zaimoglu ist ein bekannter deutscher Schriftsteller türkischer Abstammung. Gleichzeitig arbeitet er als Journalist und Drehbuchautor. Für seine sozialkritischen Werke hat er schon zahlreiche Preise bekommen.

Eine romantische Verklärung von Multi-Kulti ist nicht seine Sache. In Feridun Zaimoglus Büchern mit Titeln wie "Abschaum - Die wahre Geschichte von Ertan Ongun" geht es um die Lebenswirklichkeit von Ausländern am Rand der Gesellschaft. Darüber hinaus verfasste er Theaterstücke und Drehbücher. Auf der journalistischen Schiene schreibt er Literaturkritiken und Essays für überregionale deutsche Tages- und Wochenzeitungen. Für sein literarisches Schaffen wurde Zaimoglu bereits mit rund zwei Dutzend Preisen ausgezeichnet., zuletzt am 17. Februar 2016 mit dem renommierten Berliner Literaturpreis.