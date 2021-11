Felipe VI., König von Spanien

2014 wurde er zum damals jüngsten König Europas: Felipe VI. von Spanien

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia kam am 30. Januar 1968 in Madrid zur Welt als drittes und jüngstes Kind des damaligen Königspaares Juan Carlos I. und Sofia. Als einziger Sohn wurde er zum Thronfolger. 2004 heiratete er die bürgerliche Journalistin Letizia Ortiz. Das Paar hat zwei Töchter, Thronfolgerin ist Infantin Leonor. Am 02. Juni 2014 dankte König Juan Carlos I. ab und Felipe folgte ihm am 19. Juni auf dem spanischen Thron.