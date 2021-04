FC Bayern - Paris St. Germain: Das Wiedersehen der Finalisten

FC Bayern - PSG -:- (Anstoß 21 Uhr MESZ)

Ausgangslage:

Titelverteidiger Bayern geht als Favorit in die Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Die Münchener machten am vergangenen Wochenende mit dem 1:0-Erfolg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig einen wichtigen Schritt zur neuerlichen Meisterschaft. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Leipzig vergrößerte sich sieben Spieltage vor Saisonschluss auf sieben Punkte. Paris St. Germain verlor dagegen das Spitzenspiel der Ligue 1 gegen OSC Lille mit 0:1 - und damit auch die Tabellenführung. Die Bayern müssen auf zwei Leistungsträger verzichten: Serge Gnabry fehlt wegen einer Infektion mit dem Coronavirus, Weltfußballer und Torjäger Robert Lewandowski wegen einer Knieverletzung. Auch bei PSG fallen mit den italienischen Nationalspielern Marco Verratti und Alessandro Florenzi zwei Spieler wegen positiver Corona-Tests aus. Mit dabei ist der brasilianische Superstar Neymar. Seine Sperre wegen einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase des Spiels gegen Lille gilt nur für die nationale Liga, nicht für die Champions League. Dennoch zeigte der bereits zweite Platzverweis gegen Neymar in dieser Saison, dass die Nerven bei dem 29-Jährigen blank liegen.

Stimmen der Trainer:

Hansi Flick (FC Bayern München): "Bei uns hat das Finale [von 2020, das die Bayern mit 1:0 gewannen - Anm. d. Red.] keine Relevanz. Es ist ein neues Spiel gegen eine neue Mannschaft mit einem neuen Trainer. Wir wollen ins Halbfinale. Deswegen müssen wir die zwei Spiele sehr konzentriert angehen."

Mauricio Pochettino (Paris St. Germain): "Die Umstände sind jetzt komplett anders. Aber was die sportliche Revanche angeht, die ist natürlich immer dabei. Für uns ist es eine Herausforderung, eine Mannschaft wie Bayern München zu schlagen. Es ist eine oder die beste Mannschaft der Welt. Wir sind da, um diese Herausforderung anzunehmen."

Statistik:

Der FC Bayern und Paris St. Germain standen sich bisher neunmal in der Champions League gegenüber, achtmal davon in der Gruppenphase. Fünfmal siegte der französische Serienmeister, viermal der deutsche Rekordmeister. Das wichtigste Duell beider Teams gewannen jedoch die Bayern: das Finale 2020 in Lissabon. Der Franzose Kingsley Coman erzielte am 23. August das entscheidende 1:0 für die Münchener.

Die Top-Torjäger der Champions League 11. Thomas Müller - 47 Tore* Ein Tor fehlt dem Weltmeister von 2014 noch zur Top Ten der Champions-League-Torjäger. Gleich bei seinem Debüt in der Königsklasse, beim 7:1 des FC Bayern gegen Sporting Lissabon im März 2009, erzielte Thomas Müller den ersten seiner bislang 47 Champions-League-Treffer. Zweimal - 2013 und 2020 - gewann er mit den Münchnern die Trophäe. (*Stand 17. März 2021)

Die Top-Torjäger der Champions League 9. Zlatan Ibrahimovic - 48 Tore* Der schwedische Stürmer ist ein Wandervogel. Da überrascht es kaum, dass Zlatan Ibrahimovic seine insgesamt 48 Treffer in der Champions League für sechs verschiedene Vereine erzielte: Ajax Amsterdam (6), Juventus Turin (3), Inter Mailand (6), FC Barcelona (4), AC Mailand (9) und Paris St. Germain (20). Gewonnen hat er die Champions League noch nie. (*Stand 17. März 2021)

Die Top-Torjäger der Champions League 9. Andriy Shevchenko - 48 Tore Der Ukrainer hat wie Ibrahimovic in der Champions League 48-mal getroffen, im Unterschied zu dem Schweden aber längst seine Karriere beendet. Im Jahr 2003gewann Shevchenko die Königsklasse mit dem AC Mailand. 29 Champions-League-Tore erzielte der Stürmer für Milan, 15 für Dynamo Kiew und vier für den FC Chelsea.

Die Top-Torjäger der Champions League 8. Alfredo di Stefano - 49 Tore Elf Jahre lang spielte der argentinische Stürmer (r.) für Real Madrid. Die Champions League hieß damals noch Europapokal der Landesmeister. Fünfmal in Serie, von 1956 bis 1960, triumphierten die "Königlichen" in der Königsklasse - nicht zuletzt dank der 49 Tore Alfredo di Stefanos. Der Argentinier gehörte damals zu den besten Spielern der Welt. Di Stefano starb 2014.

Die Top-Torjäger der Champions League 7. Thierry Henry - 50 Tore Ein halbes Hundert Treffer in der Champoins League steuerte der Stürmer aus Frankreich in seiner langen Karriere bei: für den AS Monaco (7), den FC Arsenal (35) und den FC Barcelona (8). Einmal - mit Barça - gewann der Weltmeister von 1998 auch die Trophäe. Am Stadion des FC Arsenal steht eine Bronzestatue Henrys. Der Franzose ist Rekordtorschütze der "Gunners".

Die Top-Torjäger der Champions League 6. Ruud van Nistelrooy - 56 Tore Für drei Vereine traf der niederländische Mittelstürmer Rutgerus Johannes Martinus van Nistelrooij, wie er eigentlich korrekt heißt, in der Champions League: erst für die PSV Eindhoven (8 Tore), dann für Manchester United (35) und schließlich auch für Real Madrid (13). Zu einem Champions-League-Titel reichte es für Ruud van Nistelrooy nicht, in drei Saisons wurde er aber Torschützenkönig.

Die Top-Torjäger der Champions League 5. Karim Benzema - 70 Tore* Mit 18 Jahren gelang dem Franzosen sein erstes von bis heute 70 Champions-League-Toren, damals noch im Trikot von Olympique Lyon. Seit 2009 gehört Benzema zu den "Königlichen" aus Madrid. Viermal hat er mit Real in der Königsklasse triumphiert. (*Stand 17. März 2021)

Die Top-Torjäger der Champions League 4. Raul Gonzalez - 71 Tore Raul ist bei Real Madrid eine Legende. Der langjährige Kapitän bestritt für die "Königlichen" so viele Spiele wie kein anderer Fußballer: allein 550 Partien in der spanischen Liga und 132 in der Champions League. Dreimal triumphierte er mit Real in der Königsklasse. Fünf seiner 71 Champions-League-Tore erzielte Raul bei seinem zweijährigen Gastspiel für den FC Schalke 04.

Die Top-Torjäger der Champions League 3. Robert Lewandowski - 73 Tore* Auf Podestplatz drei steht mit dem Torjäger vom FC Bayern ein weiterer Champions-League-Sieger und Weltfußballer. Den sportlichen und den Ehrentitel sicherte sich der Pole 2020 - in einem für ihn überragenden Jahr, in dem er auch Torschützenkönig der Champions League war. Für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund traf er 17-mal in der Königsklasse, für die Bayern 56-mal. (*Stand 17. März 2021)

Die Top-Torjäger der Champions League 2. Lionel Messi - 120 Tore* Wenn sich der FC Barcelona auf etwas verlassen kann, dann auf den Torinstinkt Lionel Messis. 120-mal traf der kleine Argentinier bisher. In sechs Saisons war der sechsmalige Weltfußballer bester Torjäger der Champions League. Viermal holte er mit Barça den Henkelpott. (*Stand 17. März 2021)

Die Top-Torjäger der Champions League 1. Cristiano Ronaldo - 134 Tore* Nicht umsonst hat der Superstar aus Portugal schon fünfmal die Champions League gewonnen. Egal für wen er aufläuft, ob für Manchester United (15 Tore), Real Madrid (105) oder jetzt Juventus Turin (14), Cristiano Ronaldo trifft und trifft und trifft. Mit 134 Toren führt der fünfmalige Weltfußballer die "ewige" Torjägerliste in Europas Königsklasse souverän an. (*Stand 17. März 2021) Autorin/Autor: Stefan Nestler



Alles Wichtige zum Viertelfinal-Hinspiel in München zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain und nach Anpfiff um 21 Uhr MESZ auch den jeweils aktuellen Spielstand erfahren Sie hier ab ca. 20 Uhr.