FC Bayern nach hartem Kampf ausgeschieden

Der Jubel war nicht zu überhören. Nach 93 Minuten schrien die Frauen von Olympique Lyon ihre Freude heraus und streckten die Arme unisono in den Himmel. Die Französinnen hatten diese Viertelfinal-Partie in der Champions League der Frauen für sich entschieden - und hätten im Vorfeld wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die Partie gegen den FC Bayern München so hart umkämpft sein würde.

Ein äußerst knappes 2:1 (1:0) für Lyon leuchtete am Ende auf der Anzeigetafel im Stadion San Mames in Bilbao auf. Und die Münchnerinnen kauerten auf dem Rasen und konnten nicht fassen, dass sie diese Begegnung verloren hatten. Statt ihrer stehen nun die Französinnen in einem der Halbfinals in dieser Champions-League-Saison. Am Mittwoch 20 Uhr wartet nun Paris St.Germain auf Lyon.

Vermutlich hätte jeder Außenstehende dieses Ergebnis zwischen Olympique und dem FCB erwartet. Nur die Frauen aus München hatten sich eine kleine Außenseiterchance ausgerechnet - die am Ende größer sein sollte, als sie es sich wohl selbst erhofft hätten gegen den hoch favorisierten Titelverteidiger.

Die entscheidende Idee fehlte

Das lag vor allem an der Einstellung des deutschen Spitzenteams. Die Spielerinnen wirkten hochkonzentriert, taktisch hervorragend eingestellt und gewillt, an diesem Sonntagabend im sommerlichen Spanien eine Überraschung zu schaffen. Und auch ein 0:2-Rückstand nach Treffern von Nikita Parris (41) und Amel Majri (59.) versetzte der Mannschaft von Trainer Jens Scheuer keinen Knockout. Carolin Simon (63.) erzielte den Anschlusstreffer und wirkte danach so entschlossen, als sei sie sich sicher, dass dies nur der erste Schritt auf dem Weg zum Halbfinale sein würde. Allerdings war dies ein Trugschluss. Den Münchnerinnen lief die Zeit davon, auch weil ihnen ein entscheidendes Merkmal im Offensivspiel zu lange fehlte: die Durchsetzungskraft.

Lyon-Angreiferin Nikita Parris (M.) erzielt das 1:0

So rannten sie immer wieder an, ohne die entscheidende Idee, den entscheidenden Pass gespielt zu haben. Nur deshalb konnten sie diese Partie nicht mehr drehen und verließen den Platz als traurige Verlierer. Allerdings dürften die Münchnerinnen - wenn sie den ersten Schmerz des Ausscheidens erst einmal überwunden haben - eine wichtige Erkenntnis gewonnen haben.

Sie haben einen weiteren Schritt nach vorne auf internationaler Ebene gemacht. Lyon musste gegen den FCB um seine unangefochtene Stellung ernsthaft bangen. Und darauf lässt sich in den kommenden Wochen und Monaten in der bayerischen Landeshauptstadt mit Blick in die nächste Saison sicher aufbauen. Zumal alle beim FC Bayern nun wissen, woran sie in konkret arbeiten müssen, wenn sie ganz nach vorne in die europäischen Spitze vordringen wollen.