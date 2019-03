FC Bayern holt Dortmund ein

GLADBACH - BAYERN 1:5 (1:2)

-------

Der Sieg der München ist verdient, wenn auch nicht in dieser Höhe. Der FC Bayern holt den elften Sieg aus den letzten zwölf Spielen. In Mönchengladbach gewinnt der deutsche Meister mit 5:1 (2:1) und hat nun 54 Punkte - so viele wie Tabellenführer Dortmund. Einzig aufgrund der besseren Tordifferenz ist der BVB weiterhin noch Spitzenreiter. Erstmals seit dem 5. Spieltag sind die Bayern zumindest wieder zumindest punktgleich mit Dortmund - nach dem 15. Spieltag hatte der FC Bayern noch 9 Punkte Rückstand.

Javi Martinez (2.), Thomas Müller (11.), Robert Lewandowski (47./90.+1/Foulelfmeter) und Serge Gnabry (75.) sicherten den Erfolg. Für die Gladbacher traf Kapitän Lars Stindl (37.). Das erste und letzte Tor der Gäste hätte jeweils nicht zählen dürfen, aber bei der Höhe des Sieges war das sicherlich nicht ausschlaggebend.

Haben Sie das Spiel verpasst? Kein Problem, lesen Sie hier die wichtigsten Szenen nach!

-------

ABPFIFF

90. Minute - ELFMETER/TOR: Kimmich fällt im Strafraum, aber er fällt bevor Hazard ihn ganz leicht mit dem Arm festhält. Es meldet sich kein Video-Assistent. Aber der scheint diese Partie eh zu verschlafen. LEWANDOWSKI macht es vom Punkt.

86. Minute - WECHSEL: Bundesligadebüt für den Koreaner JEONG. Müller geht raus. Kurz darauf spielt sich Jeong gleich in den Fokus, aber seinen Schuss pariert Torhüter Sommer.

83. Minute - WECHSEL: Ein junges Talent bekommt ebenfalls noch Spielzeit: DAVIES ersetzt Gnabry.

80. Minute - WECHSEL: Bei den Bayern muss James runter. SANCHES bekommt jetzt Spielpraxis. Das Spiel ist entschieden und die Luft auch raus.

76. Minute - WECHSEL: Der letzte bei den Gastgebern. Lang muss raus, JOHNSON ist jetzt im Spiel. Die Bayern spielen hier sehr abgeklärt.

75. Minute - TOR ⚽: Mönchengladbach ist weit aufgerückt. Zentimetergenaue Flanke von Kimmich auf den Kopf von Lewandwoski. Torwart Sommer hält den Ball aus drei Metern, aber den Abpraller bekommt Borussia nicht weg und GNABRY nutzt das eiskalt aus.

72. Minute - WECHSEL: Bei Mönchengladbach ist nun RAFFAEL im Spiel für Hofmann. Kurz danach verhindert Zakari das vierte Gegentor, als er in einen Schuss von Lewandowski grätscht.

71. Minute - GELBE KARTE: Mönchengladbachs KRAMER wird verwarnt.

68. Minute: Zakaria zieht nach einem Zuspiel in den Strafraum von der rechten Seite direkt flach ab, aber der Ball geht knapp am langen Pfosten vorbei.

65. Minute - WECHSEL: Borussen-Coach Hecking bringt ZAKARIA für Neuhaus, um offensiv jemand etwas robusteren zu haben. Lang spielt hinten solide, aber offensiv bringt er echt wenig und kann beim schnellen Kombinationsspiel seiner Mitspieler nicht mithalten. So verenden einige Offensivbemühungen der Gladbacher auf der rechten Seite.

62. Minute: Boateng sieht gegen Hazard auf der linken Seite schlecht aus, aber sein Pass zu Plea im Strafraum ist etwas zu lang.

61. Minute: Thiago setzt sich nacheinander gegen drei Mönchengladbacher auf der rechten Seite durch und passt zu Lewandwoski. Sein Schuss kann aber noch abgeblockt werden.

60. Minute: Lang hat an der rechten Strafraumecke den Ball, zögert und zögert und zögert. Und verliert den Ball.

60. Minute: Die Borussen lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren, aber die Bayern stehen derzeit extrem tief und die Gastgeber finden die Lücke nicht.

57. Minute - GELBE KARTE: Bayern-Profi THIAGO kommt mit gestreckten Bein gegen Hofmann zu spät und trifft ihn von hinten.

53. Minute: Gnabry setzt sich gegen Lang durch, aber James bekommt mittig im Strafraum keinen Druck hinter den Ball.

51. Minute - GELBE KARTE: Bayern-Profi BOATENG wird wegen Handspiels verwarnt, obwohl ihm da wirklich keine Absicht unterstellt werden kann. Freistoß für die Gastgeber. Wendt schießt den Ball ganz knapp am Tor vorbei.

47. Minute - TOR ⚽: 66 Sekunden nach Wiederanpfiff ist der Ball schon wieder im Tor der Gastgeber. Torwart Sommer schießt den Ball nach vorne. Am Mittelkreis verliert Mönchengladbach den Ball, LEWANDWOSKI bekommt ihn im Strafraum zugespielt und drischt den Ball - trotz mehrer Gegenspieler - in die Maschen.

Jubel à la Lewandowski: Handschellengeste?

46. Minute: Fehlpass der Borussen in der Vorwärtsbewegung, James setzt den Ball knapp neben das Tor.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Mönchengladbach verpennt die Anfangspartie, während der FC Bayern seine ersten Torchancen effektiv nutzt und durch Martinez und Müller bereits nach elf Minuten führen. Erst spät findet Mönchengladbach ins Spiel - das Anschlusstor durch Stindl aber dann verdient.

44. Minute: Lang köpft den Ball unnötig ins eigene Aus bei dem Versuch, ihn zurück auf Sommer zu spielen. Ecke für die Bayern, die die Borussia abwehren kann, aber der Ball ist kurz darauf wieder in den Reihen der Gäste. Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

40. Minute: Lewandowski ist im gegnerischen Strafraum zugestellt, er gibt wieder raus auf Müller, der flankt zurück in den Fünfmeterraum, aber Elvedi passt auf. Die Ecke danach köpft Martinez aus kürzester Distanz aufs Tor, aber der Ball geht genau auf Torwart Sommer, der den Ball parieren kann.

37. Minute - TOR ⚽: FCB-Trainer Kovac zieht den Schal aus nahc dem Anschlustreffer von Borussia. Hazard mit einem klasse Pass durch die Beine von Süle auf STINDL. Der Gladbacher Kapitän dreht sich um Boateng und schießt den Ball mit links hoch in die Maschen. Es ist sein 50. Bundesligator.

33. Minute: Erneut überragende Parade von Sommer. Nach einer misslungenen Offensivaktion der Borussen kontert der FC Bayern. Gnabry läuft alleine auf Torwart Sommer zu, der den flachen Ball des Nationalspielers abwehren kann. Im Gegenzug zieht Stindl von halblinker Position aufs Tor - aber der Ball geht über das Tor.

29. Minute: Defensiv steht Mönchengladbach nicht besonders sicher, es tun sich immer wieder große Lücken auf. Und Nationalspieler Ginter spielt nicht zum ersten Mal einen Fehlpass. Trotzdem, die Statistik sieht gar nicht so schlecht aus für die Borussia. Torschüsse 4 (Bayern: 6). Ballbesitz: 42 %. Zweikampfquote: 55 %.

26. Minute: Verkorste Vorlage von Müller, Lewandowski kommt von hinten und drischt drauf - aber ordentlich über das Tor.

24. Minute: Hazard weiß nicht so Recht, wo hin er spielen soll. Er wird aber auch nicht wirklich angegangen und schießt dann aus der zweiten Reihe, aber sein Ball wird abgeblockt.

22. Minute: Lewandowski gewinnt das Laufduell gegen Elvedi und schließt flach aufs Tor. Torhüter Sommer pariert super.

20. Minute: Mönchengladbach ist endlich im Spiel angekommen, geht jetzt auch mal in die Zweikämpfe und presst früher. Das zahlt sich aus, auch wenn Pleas Hereingabe von rechts - er hat zuvor mit Hazard die Seiten getauscht - abgeblockt wird. Aber immerhin mal ein Ecke. Plea drückt den Ball ins Tor, aber er stand im Abseits.

18. Minute: Borussia versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu lassen. Aber dann ein Fehlpass von Nationalspieler Ginter und schon haben die Bayern wieder den Ball.

13. Minute: Es wäre eh Abseits gewesen. Beim Pass im Strafraum stand Lang im Abseits, zudem kann Torwart Neuer den flachen Ball ins Aus lenken. Immerhin, die Borussia versucht jetzt mal Fußball zu spielen.

11. Minute - TOR ⚽: Das ist aber viel zu leicht. Gnabry flankt von links in den Fünfer, den ersten Versuch von MÜLLER pariert Torwart Sommer noch, gegen dessen Nachschuss kann er aber nichts machen. Die Bayern sind effektiv, aber auch, weil Mönchengladbach hier viel zu passiv ist, zu wenig in die Zweikämpfe geht. Ganz schwache Vorstellung bisher der Gastgeber. Übrigens: Bei einem 7:0 übernimmt der FCB die Tabellenführung.

Dafür muss man kein Weltmeister sein, um den Ball rein zu machen

9. Minute - GELBE KARTE: Mönchengladbachs HOFMANN hält Kimmich fest und wird dafür verwarnt. Die sonst so ballsicheren Gladbachern tun sich hier bisher sehr schwer.

6. Minute: Mönchengladbach ist natürlich etwas geschockt ob des frühen Gegentores. Viel gelingt den Gastgeber noch nicht.

3. Minute: Mal wieder verpennt die Borussia den Beginn einer Partie. Gegen die Bayern ist es aber unverständlich, wie man sich so überrennen lassen kann.

2. Minute - TOR ⚽: Ecke für die Bayern von rechts. Martinez schubst Elvedi mit dem Ellbogen weg, der stürzt und dann köpft MARTINEZ den Ball aus drei Metern ins Tor. Der Videoassistent überprüft noch, dann wird das Tor gegeben. Für mich eine klare Fehlentscheidung. Die Gästefans singen: "Deutscher Meister wird nur der FCB."

1. Minute: Klasse Pass von Müller in die Schnittstelle der Borussen-Abwehr. Lewandowski legt sich den Ball vor, zieht flach mit links ab. Torwart Sommer klärt so eben noch zur Ecke.

ANPFIFF

18:27 Uhr: "Mutig sein" und "nach vorne spielen" - das ist das Ziel der Borussen laut Trainer Hecking. Die Borussia aus Dortmund drückt der Borussia vom Niederrhein heute ausnahmsweise mal die Daumen.

18:22 Uhr: Bei den Borussen fehlen Cuisance, Drmic, Traoré und Coucouré, alles jedoch keine Stammspieler, deshalb kann Trainer Hecking diese Startelf auflaufen lassen.

Sommer – Lang, Ginter, Elvedi, Wendt – Kramer – Neuhaus, Hofmann – Hazard, Stindl, Plea.

18:18 Uhr: Tolisso, Coman, Robben, Ribery - sie alle fehlen und auch Alaba und Goretzka müssen passen. Daher hat sich FCB-Trainer Kovac auf die Startelf festgelegt. Rafinha, der sich zuletzt öffentlich über seinen Coach und seine wenige Einsatzzeiten beklagt hatte, ist dabei.

Neuer – Kimmich, Süle, Boateng, Rafinha – Martinez, Thiago – Müller, James, Gnabry – Lewandowski.

18:14 Uhr: Das Hinspiel in München gewann Mönchengladbach mit 3:0. Aber: Die sonst so heimstarken Borussen verloren die vergangenen zwei Partien im eigenen Stadion, aus den letzten drei Spielen holte das Team von Dieter Hecking nur einen Punkt. Der FC Bayern dagegen zeigt sich seit der Rückrunde gefestigt und ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen.

18:11 Uhr: Der Tabellenvierte - RB Leipzig ist durch den Sieg gegen Nürnberg heute vorerst an Mönchengladbach vorbei gezogen - empfängt den Zweiten der Bundesliga. Acht Punkte trennen die beiden Teams. Die Borussia möchte natürlich wieder zurück auf Rang drei, der FC Bayern will nach Punkte zu Borussia Dortmund aufschließen, das am Freitag überraschend gegen Abstiegskandidat Augsburg verloren hat.

18:10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!