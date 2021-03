FC Bayern bleibt vor RB Leipzig

RB Leipzig legt im Titelrennen mit dem FC Bayern vor und setzt die Münchner unter Druck, doch die Antwort der Bayern fällt spektakulär aus: Die Leipziger hatten sich am Samstagnachmittag mit 3:0 (1:0) beim SC Freiburg durchgesetzt und so vorübergehend den ersten Tabellenplatz belegt. Anschließend setzte der FCB ein Ausrufezeichen.

Haaland mit Doppel-, Lewandowski mit Dreierpack

Die Münchner gewannen im Topspiel des 24. Spieltags gegen Borussia Dortmund nach spannendem Spielverlauf mit 4:2 (2:2). Zunächst brachte Erling Haaland den BVB mit einem Doppelschlag früh mit 2:0 in Führung (2./9.). Noch vor der Pause schafften die Münchner dank zweier Treffer von Torjäger Robert Lewandowski den Ausgleich (26./43.). Sein zweites Tor erzielte der Pole per Foulelfmeter nach Videobeweis. Nach der Pause waren die Bayern überlegen, schafften es aber lange Zeit nicht, den Ball ein weiteres Mal im Dortmunder Tor unterzubringen. Erst in den Schlussminuten sorgten Leon Goretzka (88.) und erneut Lewandowski für den Erfolg (90.), durch den die Bayern in der Tabelle weiterhin zwei Punkte vor den Leipzigern bleiben.

RB selbst musste beim Spiel in Freiburg einige Zeit warten, bevor die Führung gelang. Dabei profitierte RB von einem Abspielfehler des Freiburger Torhüters Florian Müller. RB-Angreifer Yussuf Poulsen kam im Strafraum an den Ball, legte quer und Christopher Nkunku hatte keine Mühe, das 1:0 zu erzielen (41.). Der Norweger Alexander Sörloth machte nach Vorarbeit Nkunkus das 2:0 (64.). Beim dritten Leipziger Treffer lieferte dann der Sörloth die Vorlage: Er bediente Emil Forsberg, der mit einem Weitschuss zum 3:0 traf (79.).

Leverkusen gewinnt "Krisenduell"

Schlechte Ergebnisse hatten in den vergangenen Wochen beide Klubs gesammelt, im direkten Aufeinandertreffen setzte sich Bayer 04 Leverkusen knapp mit 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach durch. Den entscheidenden Treffer erzielte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff Patrik Schick. Nach einem Konter hatte Gladbachs Keeper Yann Sommer einen Schuss von Moussa Diaby noch pariert, Schick stand bereit und staubte ab (77.).

Erlösender Treffer: Patrik Schick (l.) schiebt den Ball an Gladbachs Torhüter Yann Sommer vorbei ins lange Eck

Die Hoffnung auf einen früheren Treffer der Gladbacher hatte der Videoassistent zunichte gemacht. Schiedsrichter Daniel Siebert hatte auf Elfmeter für die Borussia entschieden, musste den Strafstoß aber zurücknehmen, weil Valentino Lazaro zuvor im Abseits gestanden hatte (58.). Für Leverkusen war es der erste Sieg seit dem 20. Spieltag, für Mönchengladbach setzte sich die Negativserie von nun bereits fünf sieglosen Partien fort. In der Tabelle haben die "Fohlen" als Zehnter nun bereits sechs Zähler Rückstand auf die Europa-League-Ränge.

Dämpfer für Wolfsburg und Frankfurt

Einen Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze musste der Dritte der Bundesliga-Tabelle, VfL Wolfsburg, hinnehmen. Bei der TSG 1899 Hoffenheim verloren die "Wölfe" mit 1:2 (1:2). Christoph Baumgartner brachte die TSG früh in Führung und beendete damit eine Serie von 673 Spielminuten, die Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels zuvor in der Liga ohne Gegentor geblieben war. Dann tauchte VfL-Torjäger Wout Weghorst alleine vor dem TSG-Tor auf und verwandelte zum 1:1-Ausgleich (23.). Es war der 15. Saisontreffer des Niederländers. Jedoch brachte Andrej Kramaric die Hoffenheimer noch vor der Pause wieder in Front (41.). Wolfsburg schaffte nach dem Seitenwechsel keine Antwort mehr und verlor nach der Niederlage gegen Leipzig im DFB-Pokal das zweite Pflichtspiel in Folge. Zu allem Übel sah VfL-Verteidiger Paulo Otavio wegen einer Notbremse kurz vor dem Abpfiff noch die rote Karte (90.+4). Zuvor war bereits Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer von Schiedsrichter Markus Schmidt auf die Tribüne geschickt worden, weil er sich zu vehement beschwert hatte (73.).

Sieg gegen einen unangenehmen Gegner: Hoffenheims Spieler bejubeln den dritten Heimsieg im Jahr 2021

Auch der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt konnte nicht gewinnen. Gegen den VfB Stuttgart gab es ein 1:1 (0:0). Die beiden Mannschaften neutralisierten sich lange Zeit, torlos ging es in die Halbzeit. Danach wurde das Spiel besser: Zunächst zählte ein Treffer des Frankfurters Filip Kostic kurz nach der Pause wegen Abseits nicht (55.). Dann brachte Sasa Kalajdzic den VfB in Front (67.). Es war der siebte Treffer innerhalb der vergangenen sechs Spiele für den Österreicher. Doch die Freude währte nur kurz, weil Kostic Maß nahm und diesmal einen regulären Treffer erzielte (69.). Bis zum Ende war es eine offene Partie, ein weiteres Tor fiel aber nicht mehr.

Hertha BSC dreht Spiel, Schalke verliert

Ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf ist Hertha BSC mit einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen den FC Augsburg gelungen. Dabei begann das Spiel mit einer kalten Dusche für die Berliner: Laszlo Benes sorgte für die frühe Augsburger Führung (2.). Danach dauerte es lange, bis die Hertha antwortete. Der Ausgleich durch Krzysztof Piatek fiel erst Mitte der zweiten Halbzeit (62.). In der Schlussphase holte Lucas Tousart einen schmeichelhaften Elfmeter für die Hertha heraus, den Dodi Lukebakio sicher verwandelte (89.).

Bereits am Freitagabend kam Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 nicht über ein 0:0 hinaus. Somit blieb die vom neuen Schalker Trainer Dimitrios Grammozis erhoffte Initialzündung aus. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt für die Königsblauen nun bereits elf Punkte.

Der 24. Spieltag in Zahlen:

FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:2 (2:2)

Tore: 0:1 Haaland (2.), 0:2 Haaland (9.), 1:2 Lewandowski (26.), 2:2 Lewandowski (44./Foulelfmeter), 3:2 Goretzka (88.), 4:2 Lewandowski (90.)

SC Freiburg - RB Leipzig 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Nkunku (41.), 0:2 Sörloth (64.), 0:3 Forsberg (79.)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Schick (77.)

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:1 (2:1)

Tore: 1:0 Baumgartner (8.), 1:1 Weghorst 1:1 (23.), 2:1 Kramaric (41.)

Rote Karte: Paulo Otavio (90.+4)

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Kalajdzic (68.), 1:1 Kostic (69.)

Hertha BSC - FC Augsburg 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Benes (2.), 1:1 Piatek (62.), 2:1 Lukebakio (89./Foulelfmeter)

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 0:0 (0:0)

Tore: keine