Faktencheck: Gerüchte um Tickets und Trikots bei EURO 2024

24 europäische Mannschaften nehmen an der Fußball-Europameisterschaft der Männer teil, mehr als 650.000 ausländische Fußballfans werden in Deutschland erwartet. Für viele wird es ein einmaliges Ereignis sein, das sich aber schnell in einen Albtraum verwandeln kann, wenn man online auf Fälschungen und Betrug hereinfällt.

In mehreren Beiträgen auf Social Media und auch in anderen Medienberichten wird angedeutet, dass Fußballfans mit Geldstrafen in Höhe von Tausenden von Euro rechnen müssen, wenn sie beim Tragen gefälschter Trikots erwischt werden, wobei als Grund dafür "spezielle deutsche Gesetze zur Bekämpfung der Verbreitung gefälschter Waren" angeführt werden.

Der deutsche Fußballprofi Christoph Kramer, Mitglied des Weltmeisterteams von 2014, trug kürzlich in einem Fernsehinterview ein gefälschtes Trikot der spanischen Nationalmannschaft.

5000 Euro Strafe für das Tragen gefälschter Trikots?

Kramer erklärte, er habe seine Solidarität mit der spanischen Nationalmannschaft zeigen wollen, die später an dem betreffenden Abend gegen Nordirland spielte. Da er jedoch gerade auf der spanischen Ferieninsel Mallorca weilte und dort kein Originaltrikot finden konnte, trug er das vorhandene. Aber kann dies tatsächlich mit einer Geldstrafe geahndet werden?

Behauptung: Ein Nutzer hat auf TikTok ein Video gepostet, in dem behauptet wird, dass englischen Fans, die nach Deutschland reisen, hohe Strafen drohen, wenn sie mit gefälschten Trikots angetroffen werden. In dem Video heißt es: "Sie können während des Turniers stichprobenartige Kontrollen durchführen, auch wenn man nicht im Stadion ist. Wenn sie glauben, dass du ein gefälschtes Trikot trägst, können sie dich mit bis zu 4000 Pfund bestrafen."

Fußballfans werden nicht mit Tausenden von Euro bestraft, wenn sie beim Tragen gefälschter Trikots erwischt werden

Auch einige Medien sind darauf hereingefallen. Unter anderem die renommierte Fußball-Website "goal.com" sowie die britische Boulevardzeitung "Daily Star" veröffentlichten die Behauptung als Artikel. In diesem YouTube-Video behauptet die Moderatorin: "Gemäß deutschen Markengesetzen kann die Polizei Touristen stichprobenartig kontrollieren und gegen Fans saftige Geldstrafen für gefälschte Trikots verhängen."

DW-Faktencheck: Falsch

Fans, die gefälschte Trikots für den privaten Gebrauch tragen, haben nichts zu befürchten. Die Polizei wird sie deswegen nicht anhalten und durchsuchen. "Der Zollverwaltung liegen keine Informationen über mögliche Bußgelder im Zusammenhang mit dem Tragen von gefälschten Trikots vor", sagt Yvonne Schamber, Sprecherin der Generalzolldirektion Deutschland, der DW.

Allerdings könnte es ein Problem sein, wenn gefälschte Trikots gehandelt oder kommerziell genutzt werden. Die Sprecherin erklärte: "Das Anbieten oder Verkaufen von gefälschten Trikots kann von den zuständigen Behörden, wie der Polizei, strafrechtlich verfolgt werden."

Die Zolldirektion bittet jedoch die Verbraucher, vom Kauf von Produkten abzusehen, die gegen die Rechte des geistigen Eigentums verstoßen: "Gefälschte Waren schaden der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und dem fairen Wettbewerb. Oft sind diese Produkte von minderer Qualität oder stellen ein Gesundheitsrisiko dar."

Kann man Tickets auf Websites Dritter kaufen?

Behauptung: Das Turnier ist offiziell ausverkauft, aber viele Tickets werden jetzt auf Websites wie eBay angeboten - zu sehr hohen Preisen.

Die UEFA hat strenge Regeln für den Ticketverkauf aufgestellt, um Betrug zu verhindern

Ebenso versuchen mehrere dubiose Social-Media-Konten, Nutzer zum Tickethandel zu bewegen. So bietet dieser X-Account "Tickethilfe" an. Wir haben uns das genauer angesehen und sind auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Das Konto ist nicht verifiziert, erst zwei Jahre alt und hat nur wenige Beiträge. Der Link in seiner Biografie führt zu einer Seite, die nicht existiert. Außerdem bieten mehrere Social-Media-Konten wie diese Facebook-Gruppe und dieses X-Konto sowie einige Einzelpersonen Tickets für das Turnier an.

DW-Faktencheck: Falsch

Auch für den Kartenverkauf wurden strenge Regeln aufgestellt, um Betrug zu verhindern. Tickets dürfen nur über die offizielle UEFA-Website gekauft werden. Diese bietet detaillierte Informationen. Außerdem sind der Weiterverkauf (außerhalb der offiziellen Kanäle), das Verschenken oder Versteigern von Eintrittskarten untersagt. Der Turnier-Organisator UEFA hat die Fans davor gewarnt, Tickets auf dem Sekundärmarkt zu kaufen, und erklärt: "Karten, die im Internet von Dritten gekauft werden, können gefälscht sein."

Selbst wenn es sich um Originalkarten handelte, könnten die Zuschauer vom Zutritt zum Stadion ausgeschlossen werden. "Es gibt keine Garantie, dass diese Tickets Einlass gewähren, denn die UEFA behält sich das Recht vor, Tickets, die nicht über offizielle Kanäle verkauft wurden, zu annullieren, wodurch sie für den Eintritt ungültig werden", sagte Verbraucherrechtsexpertin Iwona Husemann dem ZDF.

Auch die Polizei der Stadt Köln im Bundesland Nordrhein-Westfalen veröffentlichte eine Stellungnahme zu diesem Thema. Darin heißt es: "Die Polizei rät vom Kauf auf Ticketbörsen, auf denen Tickets zu weit überhöhten Preisen angeboten werden, ab. Sie werden von der UEFA - ohne Entschädigung ersatzlos -gesperrt und der Zutritt zum Stadion verwehrt." Köln und drei weitere Städte in Nordrhein-Westfalen sind Spielorte der EURO 2024.

Das bedeutet aber nicht, dass der Weiterverkauf von Eintrittskarten illegal oder gar unmöglich ist. Jeder kann seine Karten über die offiziellen UEFA-Kanäle an andere veräußern. Die Tickets werden dann auf der UEFA-Plattform angeboten.

Für die EURO 2024 wird es keine Papiertickets geben, es gelten nur die Tickets der mobilen App. Eintrittskarten können nicht ausgedruckt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden, auch Screenshots werden nicht akzeptiert. Wenn jemand aus unvorhersehbaren Gründen nicht in der Lage ist, ein Spiel zu besuchen, darf er das Ticket "über die dafür vorgesehene mobile App" auf ein Familienmitglied oder einen Freund übertragen. Die UEFA hat erklärt, dass solche Übertragungen erst kurz vor dem jeweiligen Spiel wirksam werden.

Kann jeder als Volunteer an der Veranstaltung teilnehmen?

Mehr als 16.000 Volunteers werden während des einmonatigen Fußballfestes im Einsatz sein. Sie unterstützen die Organisatoren in Bereichen wie der Akkreditierung, in den Fanzonen oder beim Ticketing. Einige der freiwilligen Helferinnen und Helfer werden aus dem Ausland kommen.

Behauptung: In verschiedenen Ländern wurden Visaanträge gestellt, um als Volunteer an der EURO 2024 teilzunehmen. Aber kann jeder nach Deutschland kommen, um als freiwillige Helferin oder Helfer bei den Spielen zu arbeiten?

DW-Faktencheck: Falsch

Es gab ein Auswahlverfahren, bei dem sich interessierte Personen seit Juni 2023 bewerben konnten. Die Frist dafür endete im Dezember letzten Jahres. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden befragt und ein Teil von ihnen ausgewählt. Obwohl das Programm für alle offen war, auch für Personen außerhalb Deutschlands, wurden den Bewerbern keine Kosten für Visum, Reise oder Unterkunft während ihres Aufenthalts in Deutschland erstattet.

Freiwillige vor! Bundeskanzler Olaf Scholz und EM-Turnierdirektor Philipp Lahm mit Volunteers der EURO 2024 Bild: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Die deutsche Regierung hat einen Betrug aufgedeckt, bei dem Personen in der Türkei und Uganda mit gefälschten Dokumenten versuchten, ein Visum zu erhalten. Wie das deutsche Magazin "Der Spiegel" berichtet, wollten diese Personen als Volunteers für die Europameisterschaft einreisen.

Die gefälschten Anträge wurden in der türkischen Hauptstadt Ankara und in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, gestellt. Der Betrug fiel dem dortigen diplomatischen Personal auf, als über 30 Anträge mit identischen Briefen und Dokumenten eingingen. Die deutsche Bundespolizei hat alle anderen diplomatischen Vertretungen gewarnt, bei der Ausstellung von Visa für die Veranstaltung besonders vorsichtig zu sein.

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert.