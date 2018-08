Für Kieselsteine in den Knast

Sardiniens Sand

Besucher waren so verliebt in Sardiniens Strände, dass sich viele von ihnen Sand als Souvenir mitnahmen. Im Sommer 2015 konfiszierten die Behörden in nur drei Monaten 5 Tonnen Sand im Gepäck von Reisenden — an nur einem der Flughäfen der Insel! Inzwischen kann das teuer werden. Selbst für kleine Mengen drohen Strafen zwischen €500 und €3000.