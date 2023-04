Sport

Für Japans Fußballsenioren gilt: 80 ist das neue 50!

Während andere ab Dreißig ihre Fußballkarriere an den Nagel hängen, gibt es für einige Senioren in Japan kein Halten. Sie zeigen noch mit über Achtzig, was sie drauf haben - und profitieren davon.

Mentale Vorbereitung Mutsuhiko Nomura blickt mit seinen 83 Jahren auf eine lange Fußballkarriere zurück. Sie erstreckt sich über 18 Weltmeisterschaften oder 70 Jahre, um genau zu sein. Heute ist der ehemalige japanische Nationalspieler mit der silbernen Mähne Mitglied der brandneuen Liga für über 80-Jährige. Die Liga "Soccer For Life" (SFL) trug im April 2023 ihr erstes Spiel aus.

Schwelgen in Erinnerungen Mutsuhiko Nomura zeigt alte Fotos, als er und seine Frau Junko, heute 80 Jahre alt, 1998 nach Frankreich reisten, um dort die Fußball-Weltmeisterschaft anzusehen. Auf der High School galt Nomura als herausragender Athlet und sicherte sich den Platz in der japanischen Nationalmannschaft. "Als ich ein Kind war, galten Männer in den Fünfzigern und Sechzigern als Opas", sagt er.

Bloß nicht einrosten Shingo Shiozawa ist der Torhüter der SFL und trainiert mit seinen 93 Jahren mehrmals im Monat. Das viele Laufen hat ihn sogar dazu motiviert, mit dem Rauchen aufzuhören und half ihm bei der Genesung nach einer Spinalkanalstenose. "Wenn ich nicht Fußball gespielt hätte, wäre ich schon tot gewesen", sagt er.

Den Geist fit halten Um nicht nur den Körper, sondern auch den Geist fit zu halten, löst Shingo Shiozawa in seinem Büro gern mathematische Aufgaben mit Hilfe ägyptischer Hieroglyphen. In Japan nimmt die durchschnittliche Lebenserwartung langsam zu. Menschen im Alter ab 65 Jahren bilden fast ein Drittel der japanischen Bevölkerung von 126 Millionen Menschen.

Schweißtreibendes Training Auch im Nihon Soccer OB Club in Tokio wird hart trainiert. Das Durchschnittsalter des Teams beträgt 77 Jahre. Leistungssport wie Fußball galt einst als tabu für ältere Menschen im Land. Aber nicht nur beim Sport ändert sich das. Etwa ein Fünftel der Senioren über 70 sind jetzt noch erwerbstätig, um ihre Renten aufzubessern.

Nicht mehr ganz so einfach Takao Yokoyama von Red Star (2. von links), 86, jagt einen Ball gegen Kozo Ishida von White Bear, 82, beim Eröffnungsspiel der SFL 80 League in Tokio. Dass Fußball spielen in dem Alter nicht einfach ist, zeigt sich bei der Premiere des SFL-Teams. Steife Rücken, und Knie sowie schweres Atmen konnte man beobachten, als sich die Teammitglieder bei praller Sonne durch das Eröffnungsspiel quälten.

Den Nachwuchs animieren Mutsuhiko Nomura (links), 83, seine Tochter Yuriko Nomura (Mitte), 48, und seine Enkelin Mone Nomura, 13, üben Fußball in einem Park in Tokio. An den Wochenenden zeigt er ihnen gerne ein paar Tricks. "Ich schaue manchmal den Senioren beim Spielen zu, das gibt mir das Gefühl, dass ich hart arbeiten sollte“, sagte seine 48-jährige Tochter Yuriko.

Belebender Feierabend Auch beim Abendessen ist der Sport bei Mutsuhiko Nomura und seiner Frau Junko im Mittelpunkt. Junko schaut ihrem Mann aber auch oft zu, wenn er selbst spielt. Angst vor Verletzungen hat sie nicht, aber sie hält sehr genau seinen Blutdruck im Blick. "Er isst gerne Fleisch, also versuche ich, ihn dazu zu bringen, Gemüse zu essen", sagt sie. "Ich denke, Fußball ist das Beste für seine Gesundheit."