Fünf Dinge, die man über die 18. Artenschutzkonferenz wissen sollte

Illegaler Handel bedroht Schuppentiere

Internationaler Handel

Gerade erst wurde in Malaysia die Rekordmenge von knapp 30 Tonnen Schmuggelware wie Fleisch und Schuppen beschlagnahmt. In etwa 1800 gekühlten Kisten hätten die Beamte gefrorene Tiere entdeckt, 61 Schuppentiere seien lebend gefunden worden. Auch in Vietnam (wie hier 2017), Hongkong und Uganda sind in den vergangenen Wochen insgesamt zehn Tonnen Schmuggelware entdeckt worden.