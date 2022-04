Extremes Wetter - Was kommt da auf uns zu?

Wie können wir uns davor schützen?

Eigentlich ist gegen anhaltend schönes Sommerwetter nichts zu sagen. Und auch nichts gegen ein paar Regentage. Aber immer häufiger werden aus heißen Sommertagen Hitzewellen. Und aus heftigen Niederschlägen Flutkatastrophen. Das Wetter ist extremer geworden. Was kommt da noch auf uns zu?

Den 29. Mai 2016 wird Bürgermeister Frank Harsch nie mehr vergessen. Er war gerade in seinem Büro im Rathaus. Draußen regnete es heftig. "Dann gab es so Geräusche, die ich erst gar nicht zuordnen konnte. Und dann habe ich gemerkt, wie das Haus vibriert hat", erinnert er sich. Der Blick aus dem Fenster war für ihn ein Schock: Eine Flutwelle tobte durch den Ortskern seiner Gemeinde Braunsbach bei Schwäbisch Hall. Autos und Geröllbrocken schwammen in brauner Flut am Fenster vorbei. "Das sind Bilder, die lassen Sie nicht mehr los", sagt er im Rückblick.

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen reichte aus, um aus dem Dorfbach ein Monster zu machen. Und aus dem Ort ein Katastrophengebiet. Solche extremen Unwetter mit Starkregen und Flut treten seit einigen Jahren häufiger auf. Wie auch das Gegenteil: Hitzewellen und Dürreperioden über Monate hinweg. Selbst im Sommer 2021 mit seinen Flutkatastrophen (nicht nur im Ahrtal) ist es in vielen Regionen einfach zu trocken.

Forstamtsleiter Bernhard Frauenberger kann ein Lied davon singen. Trotz tagelanger Niederschläge im Sommer 2021 sterben in seinem Revier im Soonwald die Bäume, sogar tiefwurzelnde Buchen. Sie vertrocknen einfach. Der Waldboden ist nur oberflächlich feucht, in wenigen Zentimetern Tiefe ist alles "furztrocken", wie er sagt. "Und das zeigt eben, wie gering die Niederschläge in den letzten drei Jahren eigentlich waren". Jetzt versucht er durch eine intelligente Wasserführung, die geringer werdenden Niederschläge so gut wie möglich im Wald zu nutzen.

Der Film zeigt anhand von Betroffenen die Folgen von Fluten und Dürren. Er skizziert, was nach der Meinung von Wetterexpertinnen, Wetterexperten und Klimaforschenden noch alles auf uns zukommen wird. Doch bei allen düsteren Prognosen gibt es auch Initiativen und Lösungswege, die die Auswirkungen des Extremwetters entschärfen könnten.



