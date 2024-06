Abkühlung im Lake Mead im US-Bundesstaat Nevada dringend benötigt: Mit Temperaturen weit über 40 Grad Celsius hat die erste Hitzewelle des Jahres den Südwesten der USA am Freitag fest im Griff, noch nie wurden so hohe Werte so früh in einem Jahr gemessen. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Nevada, Kalifornien, Arizona, New Mexico und Texas.