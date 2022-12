Experten sehen dringenden Handlungsbedarf an Grundschulen

Bildungsforscherinnen und -forscher waren entsetzt: Eine Studie aus dem Oktober 2022 zeigte, wie schlecht es um die Deutsch- und Mathematik-Kompetenzen vieler Kinder in den vierten Klassen der Grundschulen steht. Zudem zeigt ein relevanter Anteil von Kindern in dieser Altersgruppe Verhaltensauffälligkeiten. Nun hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) am 9. Dezember einen umfangreichen Maßnahmenkatalog präsentiert.

Die „alarmierenden Befunde“ entsprechender Studien müssten als Weckruf verstanden werden, schreiben die SWK-Vorsitzenden Felicitas Thiel und Michael Becker-Mrotzek in der Zusammenfassung des Gutachtens für die Kultusministerkonferenz (KMK). Die SWK ist ein beratendes Gremium der KMK aus 16 Bildungsforscherinnen und -forschern, die regelmäßig Expertisen und Empfehlungen für die Bildungspolitik in Deutschland erarbeiten.

Rahmenbedingungen in den letzten Jahren verschärft

In ihrem Gutachten kommt die SWK zunächst zu einem harten Urteil: Der Grundschule gelinge es in vielen Fällen nicht, grundlegende Kompetenzen an alle Kinder zu vermitteln, so Thiel und Becker-Mrotzek. Sie verweisen auf die Befunde des IQB-Bildungstrends und der Kindergesundheitsstudie (Kiggs) des Robert Koch-Instituts. Die Studien hatten gezeigt, dass etwa ein Fünftel der Viertklässlerinnen und Viertklässler Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreicht und fast jedes vierte sieben- bis zehnjährige Kind ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten zeigt.

Das Grundschulthema gehört momentan neben dem Lehrkräftemangel zu den größten Problemen der Bildungspolitik, denn es drohen langfristige negative Effekte: Grundschülerinnen und -schüler, die beim Übergang auf die nächsthöhere Schule nicht richtig lesen, verstehen, rechnen und schreiben können, werden es auch auf dem weiteren Bildungsweg bis hin zum Abschluss schwerer haben und wahrscheinlich auch im Leben insgesamt.

Die SWK schiebt die Verantwortung aber nicht einfach auf die Grundschulen: Es müsse in Rechnung gestellt werden, dass sich die Rahmenbedingungen für Bildung in den Einrichtungen in den vergangenen Jahren deutlich verändert hätten, heißt es in dem Gutachten. Das gelte beispielsweise für den wachsenden Anteil an Kindern, deren Familiensprache nicht Deutsch sei – immerhin jedes fünfte Kind in der Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen. „Auch die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf sowie die Integration neu zugewanderter Kinder stellen neue Anforderungen an Grundschullehrkräfte“, heißt es weiter.

Handlungsempfehlungen der SWK

Das Gutachten führt insgesamt 20 Maßnahmen auf, um den Negativtrend bei den Mathematik- und Deutschkompetenzen der vergangenen Jahre umzukehren und der Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten entgegenzuwirken. Dazu gehören auch Maßnahmen bereits in der Kita:

- Die Aus- und -fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher soll stärker auf die Förderung sprachlicher, mathematischer und sozialer Kompetenzen ausgerichtet werden. Fachkräfte sollten mindestens drei Fortbildungstage pro Jahr bekommen und mehr Zeit für pädagogische Arbeit mit den Kindern. Und der wichtigste Punkt: Im Alter von drei bis vier Jahren empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler flächendeckende Sprachtests für alle Kinder, auch für diejenigen, die nicht zur Kita gehen – und eine verbindliche Förderung, falls Defizite festgestellt werden.

- Für die Grundschule (in der Regel vier Schuljahre) raten sie zu im Schnitt mindestens sechs Stunden Deutsch und fünf Stunden Mathematik pro Woche. Dazu sollte in „standardisierten Diagnoseverfahren“ mehrmals pro Schuljahr überprüft werden, ob Mindeststandards erreicht sind. Das muss nach Angaben der Kommission keinen Mehraufwand für Lehrkräfte bedeuten. „Es werden auch jetzt schon Klassenarbeiten und Tests geschrieben, die korrigiert werden, die aber häufig noch nicht unter diagnostischen Gesichtspunkten gesehen werden“, sagte Becker-Mrotzek. KMK-Vertreter verwiesen auch auf Analyse-Programme und digitale Tools, die genutzt werden könnten, um den Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen.

- Außerdem schlägt die Kommission vor, Konzepte zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Schulprogramm jeder Grundschule zu verankern, schulische Regeln gemeinsam aufzustellen und den Effekt stärker zu nutzen, dass Kinder auf andere Kinder positiv einwirken können („positive Peerkultur“).

- Weitere Empfehlungen sind verpflichtende halbjährliche Lern- und Entwicklungsgespräche mit Eltern, mehr Gestaltungsspielraum und Zeit für Schulleitungen („Entlastungsstunden“) zur Personal- und Schulentwicklung und eine gezielte Förderung von Grundschulen mit vielen Kindern aus so genannten sozial schlechter gestellten Familien.

Umsetzung erfordert Zeit und mehr Personal

Die Maßnahmen müssten dem Gutachten zufolge „in den kommenden Monaten und Jahren“ umgesetzt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen aber auch die Grenzen: „Den Mitgliedern der SWK ist bewusst, dass die Umsetzung einiger Empfehlungen einen längeren Vorlauf benötigt und dass Empfehlungen, die zusätzliches Personal oder Entlastungsstunden betreffen, angesichts der dramatischen Unterversorgung des Gesamtsystems mit Lehrkräften derzeit nur schwer zu realisieren sind.“

Die KMK kündigte am Freitag an, bis zum Sommer politische Handlungsempfehlungen aus dem Papier abzuleiten. Das Gutachten sollte als „Weckruf und sofortiger Handlungsauftrag“ verstanden werden, hieß es vom Deutschen Lehrerverband. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger begrüßte unter anderem die Forderung der Expertinnen und Experten nach einer umfassenden Sprachstandsdiagnostik für Kinder im Kita-Alter verbunden mit verbindlicher anschließender Sprachförderung. Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hieß es, mit dem Gutachten werde den Grundschulen und Kitas eine längst überfällige Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteil. Die Empfehlungen erforderten allerdings massive Investitionen in das Bildungssystem.

