Evangelischer Rundfunkgottesdienst am zweiten Weihnachtstag, den 26. Dezember 2019

Die Predigerin im Gottesdienst am Zweiten Weihnachtstag erzählt aus ihrer Erfahrung als

Krankenhausseelsorgerin: Weihnachten auf der Frühgeborenenstation. Dass ein Kind Schutz braucht, wenn

es zur Welt kommt, ist hier besonders spürbar. Die Eltern, Ärztinnen und Pflegekräfte, die ganze

Apparatemedizin – alles ist darauf abgestellt, dieses kleine Menschenwesen zu retten.

Ein Kind braucht Schutz und Fürsorge. Das ist gut biblisch verbürgt, denn Josef bleibt da – so erzählt es die weniger bekannte

Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium. Josef bleibt bei der schwangeren Maria. Und wenn

Gott zur Welt kommt? Dann sind Inspiration und Verantwortung gefragt, Kontemplation und Aktion. Maria

und Josef sind gefragt. Und Josef bleibt da. Das ist die Frohe Botschaft am zweiten Weihnachtsfeiertag

2019.

Der Gottesdienst in St. Markus in München feiert die Menschwerdung Gottes in Liturgie und Predigt mit

Pfarrer Peter Kocher und Stadtdekanin Barbara Kittelberger. In Auszügen erklingt dazu die festliche

Weihnachtskantate „Christen, ätzet diesen Tag in Metall und Marmorsteine“ BWV 63 von Johann Sebastian

Bach, musiziert von Johanna-Maria Zeitler (Sopran), Michael Kranebitter (Bass) sowie dem Markus-Orchester

und dem Markus-Chor München. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Roth.