Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 15. Juli 2018 aus der Evangelischen Stadtkirche in Ratingen live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

Im Gottesdienst aus Ratingen geht es um eine Bank, die jeden Tag das Konto auffüllt, einen Verein, der jede Woche große Mengen von Lebensmitteln verteilt – und Brot, das vom Himmel kommt. „Manna, Manna – immer genug vom täglichen Brot“ – so lautet das Motto des Gottesdienstes am 7. Sonntag nach Trinitatis. Im Predigttext aus dem zweiten Buch Mose wird erzählt: Gott gibt dem Volk Israel in der Wüste jeden Tag das Himmelsbrot Manna. Aber was bedeutet es, dass man es nicht aufbewahren und lagern kann? Was heißt es, dass das tägliche Brot immer nur für den heutigen Tag da ist?



Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann meint: Am Ende geht es darum, wie Menschen leben möchten – voller Sorge oder voller Vertrauen. Was könnte helfen, Vertrauen zu fassen? In der biblischen Geschichte vom Manna finden sich einige Hinweise. Die Musik im Gottesdienst gestaltet der Gospelchor „singing westside“ unter Leitung von Kantor Martin Hanke. Nico Oberbanscheidt begleitet Chor und Gemeinde an Orgel und Klavier. Ingrid Bauer von der Ratinger Tafel wird aus Ihrer Arbeit berichten. Die Predigt hält Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann, er führt auch durch die Liturgie.



Die Stadt Ratingen liegt zwischen Düsseldorf und Duisburg und ist eine der vier alten Bergischen Hauptstädte zwischen Rhein, Ruhr und Wupper. Die Stadtkirche im Zentrum gehört zu den ältesten reformierten Kirchbauten im Rheinland. Seit 1687 werden hier Gottesdienste gefeiert, eine reformierte Gemeinde wird schon 1584 das erste Mal urkundlich erwähnt. Heute setzt die Gemeinde Schwerpunkte bei der Gestaltung von besonderen Gottesdiensten und in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien.