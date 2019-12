Evangelischer Rundfunkgottesdienst am ersten Sonntag nach dem Christfest, den 29. Dezember 2019

„Meine Augen haben dein Heil gesehen“ – dieser Satz steht am Ende einer überraschenden Begegnung von Jung und Alt. Von dieser Begegnung erzählt das Evangelium dieses Sonntags, das zugleich Predigttext ist. Pfarrerin Antje Menn ermuntert in ihrer Predigt dazu, sich fünf Tage nach Weihnachten noch einmal aufzumachen, zur Krippe zu gehen und das Kind anzusehen. Und dieses Kind als Gabe und Aufgabe zu verstehen. „Meine Augen haben dein Heil gesehen“ – der Gottesdienst geht der Frage nach, auf welche Resonanz dieser Satz am Sonntag zwischen den Jahren stoßen kann. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von Kreiskantor Johannes Geßner, dem Lenneper Kammerchor und dem Bläserensemble der Kirchengemeinde.

Der Gottesdienst wird aus der Evangelischen Stadtkirche Lennep übertragen. Sie liegt im Herzen der Lenneper Altstadt und ist durch ihren mächtigen, 51 Meter hohen und markanten Zwiebelturm von weitem gut zu sehen. Zur Adventszeit leuchtet der Turm dank tausender LED-Lichter beeindruckend im Abendhimmel und taucht die Altstadt in ein warmes Licht. Die Evangelische Kirchengemeinde Lennep hat etwa 7700 Mitglieder. Neben der Stadtkirche mit ihrer eher traditionell lutherisch geprägten Liturgie gibt es mit der „Familienkirche“ und der idyllisch gelegenen Waldkirche zwei weitere Gottesdienststätten. Die Gemeinde zeichnet ein vielfältiges Gottesdienst- und Konzertangebot aus. Dazu trägt die Kirchenmusik bei mit ihren sieben Chören vom Kinder- bis zum Seniorenalter, einem Bläserensemble und dem Lenneper Kammerorchester.

Der Remscheider Stadtteil Lennep präsentiert sich gerne mit dem Slogan „Lennep hat was“. Lennep ist eine der ältesten Städte des Bergischen Landes. Der noch heute gut erhaltene mittelalterliche Altstadtkern ist geprägt von kleinen Gässchen und Plätzen und winkeligen bergischen Schieferhäusern mit ihren typischen grünen Fensterläden und Türen.