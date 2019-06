Evangelischer Rundfunkgottesdienst am 23. Juni 2019

„Werft euer Vertrauen nicht weg“

Mit Pastorin Dr. min. Sandra Bilz und Präses Dr.h.c. Annette Kurschus.

Vertrauen ist ein Wagnis, es muss sich auf Unsichtbares verlassen, im Zusammenleben und im Glauben. Bevor die Kirchentagsbesucherinnen und –besucher nach fünf Tagen Fest und Diskussion in ihren Alltag zurückfahren, sollen sie und alle, die am Radio und über den Bildschirm mitfeiern, noch einmal erfahren, was Vertrauen stärkt. Durch berührende Texte, das gemeinsame Abendmahl und facettenreiche Musik. Timo Böcking (Piano, Musikalische Leitung), die Posaunenchöre des Deutschen Ev. Kirchentags Dortmund (Landesposaunenwart Ulrich Dieckmann), der Studierendenchor der Ev. Popakademie Witten (Chorleitung Miriam Schäfer), das Ensemble Brass Connection und die Band Timo Böcking & Friends laden zum Mitsingen bekannter Choräle und Kirchentagslieder ein.