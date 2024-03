Evangelischer Gottesdienst am 29. März 2024

„Das Kreuz und die Gewalt“



Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Karfreitag, 29. März 2024, aus der Kreuzkirche in München - live in BR 1 und im Deutschlandfunk,10.05 bis 11.00 Uhr



Die Passionsgeschichte Jesu geht nach wie vor unter die Haut. Sie erzählt von Erfahrungen, die Menschen in jeder Minute überall auf der Welt machen: Demütigung, unerträgliche Gewalt, Schmerz und Tod. Dazu gestalten Pfarrerin Elke Wewetzer und Thomas Prieto Peral, Regionalbischof von München und Oberbayern, die Liturgie und Predigt.



Das Unerträgliche nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern am Karfreitag davon erzählen, es aushalten - dabei hilft die Kraft der Choräle und Musik von Johann Sebastian Bach. Ferenc Kölcze interpretiert Bach-Werke an der Violine gemeinsam mit Klaus Kämper am Violoncello. Eine Frauen-Schola bringt Psalm 22 und einzelne Choralverse zum Klingen. Die musikalische Leitung hat Michael Leyk, der auch die Orgel spielt.



Die evangelische Kreuzkirche steht im Münchner Stadtteil Schwabing und wurde 1968 erbaut.