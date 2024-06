Evangelischer Gottesdienst am 14. Juli 2024

„Du tauchst mich ein in deine Liebe“



Am 14. Juli 2024 lädt die Baptistengemeinde Rostock zu einem Gottesdienst zum Thema Taufe ein. Die Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes verbindet die Christinnen und Christen weltweit, untereinander und mit Gott. Ein Sprecherteam wird durch den Gottesdienst führen. Predigen wird Pastorin Anja Neu-Illg. Gemeinsam fragen sie: Was ist eigentlich das Schöne an der Taufe? Und was unterscheidet sie z.B. von einer Schiffstaufe?



Typisch für die Gemeinde ist: Vieles, was sie gern sagen möchte, singt sie. So werden ein Bläserquintett, eine Band und verschiedene Solistinnen und Solisten den Gottesdienst gestalten. Ein besonderes Highlight wird die Uraufführung eines neuen Taufliedes von Helmfried Günther sein.



Die Baptistengemeinde ist seit 100 Jahren fest in Rostock verwurzelt. Baptisten gibt es seit ca. 300 Jahren. Ihre Ursprünge liegen in England und Holland. Der Name Baptisten stammt vom griechischen Wort „baptizein“ (taufen). Die Gemeinde gehört zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, der in Deutschland 75.000 Mitglieder hat.