Evangelischer Gottesdienst am 1. Advent, 2. Dezember 2018 aus der Freien evangelischen Gemeinde „Goldenes Lamm“ Dresden live im DLF ab 10.05 Uhr

Mit der Einladung „Gott von Herzen willkommen heißen“ stimmt der Gottesdienst auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Anhand des Liedes „Macht hoch die Tür“ fragt Pastor Ulrich Mann aus der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Dresden, wie Menschen Gott heute in ihrem Leben willkommen heißen können.

Der biblische Text aus Psalm 24 steht im Zentrum des Gottesdienstes und lädt ein, mit dem Advent auch eine Tür für Gott und den Glauben zu öffnen. Wie das heute aussehen kann, erzählt die Lehramtsstudentin Theresa. Das Willkommen-Heißen greifen auch die klassischen und modernen Lieder auf, die von Lehrern der an die Gemeinde angeschlossenen Musikschule „Goldenes Lamm“ begleitet werden.

Die diakonisch aktive und zum christlichen Glauben einladende FeG Dresden heißt regelmäßig 500 Besucher in ihren Gottesdiensten willkommen. Dazu kommen 900 Musik- und Tanzschüler, die unabhängig von Geldbeutel, Herkunft und Religion die Schule besuchen.

Die Predigt zum Nachlesen und weitere Informationen im Internet unter www.rundfunk.evangelisch.de.