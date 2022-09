Andacht für Dealer

Mit der Bibel in der Hand hält Missionär Nilton Pereira in einer Favela in Rio de Janeiro eine Predigt für Drogenhändler. Pereira war selbst einer der meistgesuchten Kriminellen der Drogenmafia Rios. Nachdem er eine Strafe wegen Drogenhandel abgesessen hatte, wurde er evangelikal. Mittlerweile arbeitet er als Putzhilfe und ist in seiner Freizeit Pastor.