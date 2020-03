Eurythenes plasticus: Ein Tiefsee-Flohkrebs voller Plastik

Die Erfindungen des Jacques-Yves Cousteau

Der unvollendete Traum

So hätte der Nachfolger der Calypso aussehen sollen: Mit einem innovativen Segel als Zusatzantrieb. Dazu kam es nicht mehr. Die ursprüngliche Calypso sank im Januar 1996 bei einem Unfall in Singapur. Jacques-Yves Cousteau starb am 25. Juni 1997 mit 87 Jahren. Sein erstes Schiff wird derzeit in der Türkei restauriert. Es soll später als Umweltschutz-Botschafter über die Weltmeere schippern.

