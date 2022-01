Im Untergrund von Europas Supervulkan bei Neapel in Italien rumort es. Bereits seit einigen Jahren beobachten Wissenschaftler verdächtige Anzeichen auf den Phlegräischen Feldern und warnen vor der Gefahr. Könnte der Supervulkan wieder ausbrechen?

Was Blitze über Vulkanasche verraten

Über Monate hat ein Vulkan auf La Palma in Spanien Lava und Asche gespuckt. Teils meterhoch liegt die Vulkanasche. Forschende der Universität München haben versucht, mehr über die Zusammensetzung und Menge der Asche auf La Palma zu erfahren. Dazu untersuchten sie Blitze in der Rauchsäule.

Frag doch!

Was genau ist Donner? Die Frage an Projekt Zukunft kommt diese Woche von Viktor Dashkovsky aus Odessa, USA.



Wie funktioniert eine Wettervorhersage?

Sie ist Teil nahezu jeder Nachrichtensendung: die Wettervorhersage. Doch wie genau gehen Meteorologen vor, wenn sie berechnen wollen, wie das Wetter der Zukunft wird?

Invasive Arten - Schädling oder Nützling?

Die Wanderratte, die Herkulesstaude und der Signalkrebs - sie alle sind invasive Arten. Das bedeutet, sie breiten sich in Gebieten aus, in denen sie nicht heimisch sind. Wenn sie lokale Spezies verdrängen, kann das großen Schaden anrichten. Doch manchmal sind sie auch nützlich.

Hirsche in ungewohntemTerrain

Wie lassen sich Umweltschutz und Artenvielfalt vereinen? Eine neue Jagdstrategie in Süddeutschland lockt Hirsche aus dem Wald in die Felder. So können Bäume gedeihen, und offene Flächen werden freigefressen. Neuer Lebensraum für bedrohte Arten entsteht.

