Wembley Stadion, London, Großbritannien

Wembley – der Name des Stadions in London hat auch 100 Jahre nach der Eröffnung Legendenstatus in der Fußball-Welt. Und dass obwohl die ursprüngliche Arena, in der England seinen einzigen WM-Sieg errang, 2003 abgerissen und durch eine größere ersetzt wurde. Deren markanter Stahlbogen stabilisiert die Konstruktion. Neben diversen Sportveranstaltungen finden hier Konzerte statt.