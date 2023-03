Europas schönste Motorradrouten

Italien und Frankreich, Ligurische Grenzkammstraße

Die ehemalige Militärstraße entlang der französisch-italienischen Grenze in den Alpen ist Kult bei abenteuerlustigen Motorradfahrern. Kurz LGKS genannt, verläuft die 63 Kilometer lange Schotterpiste meist in über 2000 Metern Höhe: Oft schmal, steinig und besonders nach Regen eine Herausforderung für schwere Maschinen. Deshalb ist die Tour am besten in einer gut ausgerüsteten Gruppe zu fahren.