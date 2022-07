DW Nachrichten

Europa leidet unter beispielloser Hitzewelle

So heiß war es in Großbritannien noch nie. Zum ersten Mal kletterten die Thermometer in manchen Landesteilen auf über 40 Grad Celsius. Doch Länder in der Mittelmeerregion klagen nicht nur über die Hitze, sie haben auch mit Waldbränden zu kämpfen.