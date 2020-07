Europäische Südsternwarte: Bild von jungen Exoplaneten mit ihrem Stern geglückt

300 Lichtjahre entfernt von uns gibt es den Stern TYC 8998-760-1. Er ist nur 17 Millionen Jahre alt und liegt im südlichen Sternbild Musca.

Dieser Stern entwickelt sich ähnlich wie unsere Sonne. Ihn umkreisen zwei junge Planeten. Astronomen der Europäischen Südsternwarte (ESO) konnten nun erstmals ein Foto davon schießen.

Dazu nutzten sie das Very Large Telescope VLT in der chilenischen Atacama-Wüste. Die Forscher veröffentlichten ihre Entdeckung in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters.

Das Very Large Telescope (VLT) besteht aus mehreren zusammengeschalteten Einzelteleskopen.

Das Teleskop erlaubte es den Forschern, das hellere Licht des Sterns zu blockieren und so die Planeten sichtbar zu machen.

Bei den Planeten handelt es sich um zwei Gasriesen, die ihre Sonne in einer Entfernung umkreisen, die 160 und 320 Mal der Entfernung von der Erde zu unserer Sonne entspricht. Damit sind sie weiter von ihrem Stern entfernt als die Gasriesen Saturn und Jupiter von unserer Sonne. Zudem sind sie deutlich schwerer.

"Diese Entdeckung ist eine Momentaufnahme einer Umgebung, die unserem Sonnensystem sehr ähnlich ist, sich aber in einem viel früheren Stadium ihrer Entwicklung befindet", sagte Forschungsleiter Alexander Bohn von der Universität Leiden in den Niederlanden in einer Eso-Mitteilung.

Direkte Aufnahmen von zwei oder mehr Planeten, die um einen Stern kreisen, sind sehr selten. Bisher gibt es diese nur von zwei Systemen, bei denen sich der Stern allerdings stark von unserer Sonne unterscheide, berichtet die ESO.

fs/sw (dpa, ESO)

