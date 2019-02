In starken Bildern und spannenden Geschichten berichtet "Euromaxx“ über Europa: Architektur und Abenteuer, Kunst und Kultur Kultur und Kulinarik, Länder und Lifestyle, Mode und Musik, Promis und Passionen. Diese Vielfalt präsentiert das TV-Magazin einmal wöchentlich: je 26 Minuten mit interessanten Reportagen, Berichten und Porträts. Denn Euromaxx entdeckt überall in Europa ungewöhnliche Themen und überrascht die Zuschauer immer wieder mit starken Geschichten. „Euromaxx“ ist Fernsehen für Genießer!



"Euromaxx“ kommt direkt aus dem Herzen der deutschen Hauptstadt: Das Magazin sendet aus einem hochmodernen Studio in Berlin mit einem modischen und innovativen Design, eine Mischung aus realer Dekoration und Augmented Reality.

Mit "Euromaxx" produziert die DW als erster Fernsehsender überhaupt ein vollwertiges Fernsehmagazin, das über Lebensart und Kultur in Europa berichtet. Damit präsentiert das deutsche Auslandsfernsehen den Zuschauern in aller Welt das moderne Deutschland als Teil des sich vereinenden Europas und unterstreicht einmal mehr seine Mittlerfunktion im internationalen Dialog. „Euromaxx“ wird in deutscher, englischer, spanischer und arabischer Sprache produziert.



Das Fernsehprogramm der Deutschen Welle mit seinem Fokus auf Nachrichten und ist weltweit über Satelliten und Partnerstationen, in Kabelnetzen und Hotels zu sehen. Unter dw.com ist das Programm als Livestream und Video-on-Demand abrufbar.