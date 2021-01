Euromaxx-Umfrage: Welche Tageszeit mögen Sie am liebsten? 

Für die meisten Menschen ist die Nacht die Zeit des Schlafens, für manche ist es jedoch die Zeit der Aktivität und Kreativität. In einer Spezialausgabe von Euromaxx stellt Euromaxx Künstler vor, die vor allem nachts unterwegs sind – wie zum Beispiel die dänische Musikerin Agnes Obel oder den Lichtkünstler Javier Riera aus Madrid, der die Dunkelheit nutzt, um großformatige, geometrische Formen auf Bäume oder Berge zu projizieren. Die deutsche Malerin Silke Silkeborg stellt sich seit zehn Jahren der Herausforderung, die Nacht auf Leinwand zu bannen. Mehrmals in der Woche setzt sie sich in die Dunkelheit und malt das, was es trotzdem zu sehen gibt.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welche Tageszeit Sie am liebsten mögen – und warum? Sind Sie eine Nachteule oder gehören Sie eher zu den Frühaufstehern?



