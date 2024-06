EURO 2024: DFB-Team schafft das "Wunder" von Stuttgart

Dem Schlusspfiff des Schiedsrichters folgten laute Jubelgesänge im Stuttgarter Stadion. Deutschland hatte gerade den zweiten Gruppensieg bei der Heim-EM klar gemacht und damit das Ticket für das Achtelfinale gebucht.

Das Duell gegen die Ungarn hatte ebenso stimmungsvoll begonnen, wie es auch endete. Auf und neben dem Platz schenkten sich beide Teams nichts. Sie wurden immer wieder mit lautstarken Anfeuerungsrufen aus den Fankurven angefeuert. Die DFB-Elf versuchte es gleich von Beginn an mit gefährlichen Pässen in den ungarischen Strafraum und wurde in der 22. Spielmute mit der 1:0-Führung belohnt. Wie schon im Hinspiel war Ilkay Gündogan maßgeblich am Führungstreffer durch Jamal Musiala beteiligt.

Ilkay Gündogan erzielt das 2:0 gegen Ungarn und damit bereits seinen zweiten Treffer im Turnier Bild: Heiko Becker/REUTERS

Die Gäste kamen lediglich durch Standartsituationen dem Ausgleich etwas näher, wurden aber durch eine, über weite Strecken stabil stehende Abwehr oder Torwart Manuel Neuer erfolgreich daran gehindert ein Tor zu schießen. Vor allem der oft kritisierte deutsche Schlussmann verhinderte einen möglichen Ausgleichstreffer mit einer starken Parade. Für die Entscheidung sorgte in der zweiten Halbzeit der Kapitän höchstpersönlich: Gündogan versenkte den Ball eiskalt zum 2:0-Endstand. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" schallte es durch die Stuttgarter Arena und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ sich nach dem Schlusspfiff zurecht feiern.

Erinnerungen an WM 1954

Endlich wieder ein Turnier-Sieg für eine DFB-Auswahl gegen Ungarn. Der letzte Erfolg ist beeindruckende 70 Jahre her. 1954 fügte die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Sepp Herberger an der Seitenlinie, dem Favoriten aus Ungarn eine knappe 3:2-Niederlage zu. Ein Sieg, der als "Wunder von Bern" in die Geschichtsbücher einging.

Es war der erste WM-Titel, den Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Nun hat es bei der Heim-EM wieder geklappt und das Team von Bundestrainer Nagelsmann hat mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Ungarn gleichzeitig das Ticket für das Achtelfinale gelöst.

Der Fluch des zweiten Turnierspiels

Das "Wunder von Bern" bedeutet den ersten WM-Titel für Fußball-Deutschland Bild: dpa/picture alliance

Die Fans feierten nach dem berauschenden Auftaktsieg gegen Schottland damit bereits einen weiteren Erfolg bei diesem Turnier. Und sie freuten sich, dass der "Fluch des zweiten Gruppenspiels" dieses Mal an der deutschen Mannschaft vorüber gegangen ist, denn damit hatte das Team in den vergangenen Turnieren immer wieder zu kämpfen.

Bei der Europameisterschaft 2008 überzeugte das DFB-Team im ersten Spiel gegen Polen, verlor dann aber gegen Kroatien. Auch zwei Jahre später unterlag die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien, nachdem sie den Auftakt gegen Australien deutlich gewonnen hatte.

Kein "Emotions-Gedusel"

Auch beim letzten Titelgewinn 2014 musste die Auswahl um den damaligen Bundestrainer Joachim Löw im zweiten Gruppenspiel gegen Ghana zittern. Zunächst wurde Portugal mit 4:0 vom Platz geschickt, ehe der eingewechselte Miroslav Klose mit seinem 2:2-Ausgleichstor noch eine Niederlage abwenden konnte.

"Wir hatten immer tolle Gefühle und haben dann gegen Ghana 2:2 gespielt und 2010 gegen Serbien verloren", erinnerte sich Thomas Müller nach dem Traumstart bei der Heim-EM gegen Schottland. Zwei Jahre nach dem Gewinn des WM-Titels schaffte kam die DFB-Auswahl nicht über ein torloses Unentschieden gegen Polen hinaus - zuvor wurde die Ukraine noch mit 2:0 geschlagen. "Dieses Emotions-Gedusel liest sich immer ganz nett, aber es trägt dich keiner durchs Turnier", sagte Thomas Müller und ergänzte: "Du musst die Spiele gewinnen!"

Die Euphorie kann das DFB-Team weit tragen

Die mahnenden Worte von Routinier Müller wurden von seinen Teamkollegen gehört und in die Tat umgesetzt. Durch den perfekten Turnierstart steht die DFB-Elf bereits sicher im Achtelfinale. Doch viel mehr dürfte Bundestrainer Nagelsmann freuen, dass seine Mannschaft erneut eine starke Leistung auf den Platz gebracht hatte und "Angstgegner" Ungarn verdient besiegt hatte.

Die Euphorie-Welle wabert damit weiter durch Deutschland und nimmt immer mehr Fahrt auf. Mit Leistungen wie an diesem Abend in Stuttgart werden die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Heim-EM immer größer. Trotzdem dürften die Worte von Mahner Thomas Müller auch für die kommenden Spiele ihre Gültigkeit behalten.