Euro 2022: Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich ohne Klara Bühl

Ausgangslage:

"Natürlich gibt es nichts Schöneres als ein EM-Finale in England, im Wembley-Stadion zu spielen", sagt Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das DFB-Team und die Auswahl Frankreich ermitteln im Halbfinalspiel in Milton Keynes (Anpfiff 21 Uhr MESZ) den Endspielgegner von Gastgeber England, der sich im ersten Halbfinale gegen Schweden klar mit 4:0 durchgesetzt hatte. Mit acht Titeln sind Deutschlands Fußballerinnen Rekordeuropameisterinnen. Frankreich stand noch nie im Finale einer EM.

Das DFB-Team muss im Halbfinale der Euro 2022 auf Klara Bühl verzichten. Die 21 Jahre alte Stürmerin des FC Bayern München, bislang bei der Euro 2022 eine der besten deutschen Spielerinnen, wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Zu Beginn der EM war auch schon Angreiferin Lea Schüller wegen einer COVID-Infektion ausgefallen. Sie stand im beim 2:0-Sieg im Viertelfinale gegen Österreich erstmals wieder im Kader.

Durch den Ausfall Bühls lastet der Druck vor allem auf Torjägerin Alexandra Popp, die bisher in jedem EM-Spiel in England einmal getroffen hat. "Ich glaube, die Leistung von Alex Popp bei diesem Turnier spricht einfach für sich. Sie spricht dafür, was Alex, seit sie Fußball spielt, auszeichnet: immer alles zu geben, immer an die Grenze zu gehen", schwärmt Bundestrainerin Voss-Tecklenburg.

Auf Alexandra Popp (2.v.l.) war bisher Verlass bei dieser EM: Sie traf in jedem Spiel

Ihre französische Kollegin Corinne Diacre hatte vor der Endrunde das Ziel ausgegeben, "mindestens das Endspiel zu erreichen". Im Sturm der Französinnen wird Torjägerin Marie-Antoinette Katoto schmerzlich vermisst. Die beste Torschützin der vergangenen Saison in der französischen Liga hatte sich beim 2:1-Sieg im Gruppenspiel gegen Belgien den Meniskus gerissen. Der französische Kader ist eine gute Mischung zwischen erfahrenen Spielerinnen wie der 32 Jahre alten Abwehrchefin und Kapitänin Wendie Renard und jungen Talenten wie der 22 Jahre alten Stürmerin Melvine Malard.

Stimmen:

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (Deutschland): "Es wird wohl ein Spiel auf Augenhöhe. Mentalität ist gefragt - und es wird wehtun. Wir sind bereit und werden alles reinwerfen, was wir haben. Es wird ein Top-Halbfinale."

Nationaltrainerin Corinne Diacre (Frankreich): "Meine Spielerinnen sind zuversichtlich. Wir werden [gegen Deutschland - Anm. d. Red] unsere Spielidee nicht verändern. Wie werden nur versuchen, effektiver [als beim 1:0 n.V. im Viertelfinale gegen die Niederlande] zu sein und früher ein Tor zu schießen."

Statistik:

20-mal standen sich bisher die Fußballerinnen aus Deutschland und Frankreich gegenüber. Elfmal ging das DFB-Team vom Platz, fünfmal die Équipe Tricolore, vier Duelle endeten unentschieden. Viermal trafen Deutschland und Frankreich bei großen Turnieren aufeinander, je zweimal bei Europa- und Weltmeisterschaften, viermal gingen die deutschen Fußballerinnen dabei als Siegerinnen vom Platz. Das letzte Turnierduell, im Viertelfinale der WM 2015 in Kanada, entschied das DFB-Team allerdings erst mit 5:4 im Elfmeterschießen für sich. Das bis dato letzte Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland, ein Testspiel im Juni 2021 in Straßburg, endete mit einem 1:0-Sieg der Französinnen.