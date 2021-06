EURO 2020: Deutschland gegen Ungarn

Ausgangslage:

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw möchte mit dem Einzug in die Runde der 16 besten Teams ihr erstes Minimalziel auf dem Weg zu einem guten und zufriedenstellenden Turnierergebnis erreichen. Der Weg dorthin ist dank der Tatsache, dass sich auch die vier besten Gruppendritten qualifizieren, auf mehrere Arten möglich. So würde bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen, jedoch will sich das deutsche Team nicht auf Rechenspiele einlassen. Zumal durch den Sieg gegen Portugal und das gleichzeitige Unentschieden der Franzosen gegen die Ungarn wieder alles möglich wurde.

Gewinnen und im besten Fall Gruppensieger werden - so lautet daher die Devise. Dann ginge es im Achtelfinale in Bukarest gegen einen Gruppendritten weiter. Wird man Zweiter, wäre London der Spielort und der Sieger der Gruppe D der Gegner. Als Gruppendritter bekäme man es entweder in Sevilla mit dem Weltranglistenersten Belgien oder in Budapest mit den Niederlanden zu tun.

Zunächst geht es aber darum, einen Ersatz für den angeschlagenen Thomas Müller zu finden. Leon Goretzka steht als erste Alternative für seinen Bayern-Kollegen bereit. Wahrscheinlich wird aber auch Müller im Kader sein, um im Notfall von der Bank noch eingreifen zu können. Mats Hummels, der zuletzt über eine Patellasehnenreizung klagte, und Ilkay Gündogan nach Wadenproblemen stehen zur Verfügung.

Stimmen:

Leon Goretzka: "Joachim Löw ist zu 100 Prozent überzeugt und strahlt das vor der Mannschaft aus. Das gibt uns sehr viel Selbstvertrauen und den Glauben an unseren Plan."

Thomas Müller: "Jetzt sind wir gut im Turnier. Jetzt dürfen wir aber nicht überdrehen und nicht überheblich werden."

Matthias Ginter: "Wir wissen schon, dass da wieder eine gute und gefährliche Mannschaft auf uns zukommt."

Marcel Halstenberg: "Unser Ziel ist nicht, Dritter zu werden. Wir wollen Erster werden, wir wollen das Spiel gewinnen."

Statistik:

Das EM-Gruppenspiel ist das erste Aufeinandertreffen der Teams in einem Pflichtspiel seit dem WM-Endspiel 1954. Insgesamt ist es der 35. Vergleich, wobei die Bilanz fast ausgeglichen ist. Deutschland feierte 13 Siege und musste elf Niederlagen hinnehmen. Zehnmal trennte man sich unentschieden. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Juni 2016. Damals gewann die DFB-Elf mit 2:0.

Zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr MESZ.