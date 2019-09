EuGH: Google muss Suchergebnisse nicht weltweit löschen

Zwingt EU Google & Co. zu europäischem Datenschutz?

An diesem Dienstag will der Europäische Gerichtshof ein mit Spannung erwartetes Urteil verkünden. Es geht darum, ob europäische Daten in den USA gespeichert werden dürfen. Für Facebook und Co. eine wichtige Frage. (05.10.2015)