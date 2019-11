EU treibt Pläne für Sanktionen gegen Türkei voran

Türkei und Zypern: Streit um den Gasschatz

Trotz der jüngsten EU-Wirtschaftssanktionen will die Türkei an den Erdgaserkundungen vor der Südküste Zyperns festhalten. Nun schickt sie ein weiteres Schiff in das umstrittene Gebiet. Warum eskaliert der Streit? (16.07.2019)