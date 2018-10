EU gegen den Plastikmüll

Die Bilder von Meeresschildkröten, die an Strohhalmen ersticken, und Delphinen, die in treibenden Fischernetzen sterben, haben ihre Schockwirkung international entfaltet. Auch Berichte vieler Urlauber von kilometerweit mit Plastik vermüllten Ständen in aller Welt haben bei Bürgern wie Politikern die Einsicht gefördert, dass es Zeit zum Handeln ist. Am Dienstag schockte darüber hinaus die Erkenntnis österreichischer Forscher, dass Plastikpartikel inzwischen auch im menschlichen Darm nachzuweisen sind. Die Einigkeit im Europaparlament war also parteiübergreifend und ein Vorschlag der EU-Kommission zur Eindämmung von Plastikmüll in Europa wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Worum geht es?

Die EU produziert pro Jahr 26 Millionen Tonnen Plastikmüll, was etwa einem Viertel des weltweiten Aufkommens entspricht. Nur 30% davon taugen zur Wiederverwendung. China hat inzwischen den Import von Plastikmüll aus Europa gestoppt. Thailand will dem Importverbot in zwei Jahren folgen. Die EU muss also neue Strategien entwickeln, um das Problem an der Quelle anzugehen.

Kampf dem Einwegplastik

Bereits in den nächsten zwei Jahren will die Kommission Einweg-Geschirr und Besteck aus Plastik verbieten. Das gleiche soll für Trinkhalme, Wattestäbchen und auch Halter für Luftballons gelten. Die Hälfte des Plastikmülls auf europäischen Stränden besteht aus solchen Abfällen.

Es geht auch ohne Plastik. Zumindest theoretisch

Darüber hinaus sollen alle Plastikverpackungen auf dem europäischen Markt bis 2030 wiederverwendbar oder kosteneffizient recycelbar sein. Hier fordern Kritiker wie die Grünen eine kürzere Übergangszeit bis 2025; die Vermeidung und Wiederverwendbarkeit von Plastikverpackungen müsse Vorrang vor der Recycelbarkeit haben.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Wie viel Plastik konsumierst du? Muss es denn ständig Plastik sein? Nein, denken sich immer mehr Menschen. Die Unternehmen reagieren: McDonald’s und Starbucks haben angekündigt, ihre Plastikstrohhalme bald durch nachhaltigere Modelle auszutauschen. Auch Brotdosen und umweltfreundliche To-go-Becher sind "in", aber da geht noch mehr! Hier ein paar Tipps.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Faul versus nachhaltig In den 1970ern wurde To-go-Essen zum Trend. Die Idee verbreitete sich von den USA aus wie ein Lauffeuer. Schnell was zum Mitnehmen holen oder bringen lassen, um gemütlich zuhause auf der Couch zu speisen. Dabei den Plastikmüll konsequent ignorierend. Tipp: Lieber mit Freunden zusammen Essen gehen oder kochen, anstatt Lieferdienste durch die ganze Stadt zu jagen.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Polyester, Nylon und Polyacryl Mikroplastikteilchen gelangen von unserer Wäsche in die Abwassersysteme und so in den Wasserkreislauf der Stadt. Vor allem Sportkleidung besteht aus Polyester, Nylon und anderen künstlichen Fasern. Aber auch in der Alltagskleidung sind sie zunehmend zu finden. Nachhaltig produzierte Kleidung ist meist etwas teurer. Das wollen sich nur Wenige leisten. Es gibt aber erschwingliche Alternativen.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Stop Micro Waste Ein Unternehmen aus Berlin hat den "Guppyfriend" entwickelt. Ein Waschbeutel für alles, was künstliche Fasern wie Polyester und Co. enthält. Der Beutel filtert angeblich die kleinen Teilchen aus dem Waschwasser. Er soll die Partikel auffangen. Mit der Hand ließen sich die Überreste entnehmen und im Müll entsorgen, wirbt das Unternehmen.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Zähneputzen auf ökologische Art Wo wir schon beim Thema Hygiene sind: Zahnärzte raten, dass wir alle drei Monate die Zahnbürste wechseln. Das ist auch richtig so, allerdings sorgt dieser Zyklus auch für eine Menge Plastikmüll. Also beim nächsten Mal nicht zur Plastik-Zahnbürste greifen, sondern eine Holz- bzw. Bambusbürste mit Naturborsten anschaffen. Dann ist Zähneputzen gleich doppelt gut!

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Klein, aber igitt Eine noch kürzere Lebenszeit als Zahnbürsten haben wohl Wattestäbchen. Die landen zuhauf erst auf dem Müll und dann oft auch im Meer. Tipp: Es gibt bereits Wattestäbchen mit Papierstiel. Das ist definitiv die ökologischere Lösung.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Es geht noch kleiner Shampoo, Make-up, Duschgel, Zahncreme - in vielen dieser Produkte steckt Mikroplastik, aber es gibt ebenso viele Alternativen. Es gilt: Augen auf beim Einkauf. Stoffe wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA) und Polyethylenterephtalat (PET) sollten nicht unter den Inhaltsstoffen auftauchen.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Mikroplastik aus Autoreifen Aber genug der Kosmetika. In Deutschland stammt der höchste Anteil Mikroplastik aus dem Abrieb von Autoreifen. Verrückt, oder? Laut der TU Berlin gelangen in Deutschland pro Jahr etwa 120.000 Tonnen Autoreifenabrieb in die Umwelt. Die Stoffe, darunter auch Weichmacher, werden von Pflanzen aufgenommen. Ein Grund mehr, weniger Auto zu fahren.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Bier schmeckt besser aus Gläsern Auch unsere Feierwut trägt ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei. Beinahe auf allen Festivals werden nur noch Plastikbecher und -flaschen angeboten. "Rock am Ring" beispielsweise produziert in drei Tagen etwa 500 Tonnen Müll – der größte Teil davon ist Plastik. Aus Gründen der Sicherheit sind Glasflaschen natürlich verboten, doch gibt es reichlich Alternativen zum Einwegbecher.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Coffee-to-go-Becher Wegwerfbecher sind bei Umweltschützern schon fast die Inkarnation des Bösen. Insbesondere nachhaltigere Optionen für Kaffee erobern jetzt Deutschland. Aber nicht jeder nutzt diese Becher, weshalb Umweltschützer weiter kräftig dafür werben - solange, bis in Deutschland nicht mehr 320.000 Becher pro Stunde weggeschmissen werden. EU-weit gehören wir damit zu den größten Müllproduzenten.

Die Welt versinkt in Plastik – und was tust du? Essbare Wasserkugeln Übrigens: Einweg-Plastikflaschen aus PET sind zwar gut recycelbar, eine absolut nachhaltige Lösung sind sie aber trotzdem nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Wasserkugeln. Eine essbare Membran hält das Ganze zusammen. Eine unvorstellbare Menge Plastik ließe sich mit dieser Innovation einsparen, werben die Londoner Erfinder von Ooho. Aber ob sich das wirklich durchsetzen wird? Autorin/Autor: Leonard Proske



Und schließlich soll Mikroplastik, das Kosmetikprodukten wie Zahnpasta oder Cremes zugesetzt wird, so weit wie möglich begrenzt werden. Das gilt auch für Funktionskleidung, die Mikropartikel und Leuchtstreifen oder ähnliches enthält, und für sogenanntes "oxo-bioabbaubares Plastik". Es zersetzt sich in immer kleinere Bestandteile und am Ende in Mikropartikel, die ebenfalls in die Nahrungskette von Mensch und Tier geraten.

Kritiker weisen hier darauf hin, dass man schneller und härter vorgehen könnte. Schweden zum Beispiel hat Mikroplastik in Kosmetikprodukten schon 2018 verboten. Ein Verbot sei daher ohne größere Probleme schnell umsetzbar, erklären die Grünen im EP. Probleme können auch durch Plastik entstehen, das als kompostierbar und biologisch abbaubar gilt. Die Kommission schlägt hier eine Kennzeichnung und die bessere Entsorgung vor. Dagegen warnen Umweltschützer vor dem zunehmenden Auftreten von Plastikpartikeln auch im Ackerboden. Außerdem sei Plastik nur sehr begrenzt kompostierbar.

Bringt Getränkeflaschen auf den Mehr-Weg

Alle Getränkeflaschen in der EU sollen innerhalb der nächsten sieben Jahre auf eine Mehrwegverwendung umgestellt werden. Dazu will man Pfandsysteme oder spezifische Sammelmodelle vorschreiben. Nach Jahren der Praxis käme damit das deutsche Pfandflaschensystem endlich zu Umweltschutz-Ehren. Vorgeschlagen wird darüber hinaus, dass Flaschen im nächsten Jahrzehnt schrittweise auf recycelbares Material umgestellt werden sollen.

Rettet den Luftballon!

Gleichzeitig sollen Hinweise zur geeigneten Entsorgung und eine Kennzeichnung des Plastikanteils an Produkten wie Kosmetiktüchern, Tampons, Luftballons etc. eingeführt werden. Hier entspann sich ein kurioser Kampf um die Rettung des Luftballons. Der EVP-Abgeordnete Peter Liese machte sich mit seiner Fraktion dafür stark, die Ballons von Einschränkungen auszunehmen, um den Kindern nicht die Freude zu verderben. Ein Verbot sei nicht verhältnismäßig, weil der Plastikabfall von Luftballons nur wenige Kilo pro Jahr an der Gesamtmenge bedeute.

Darüber hinaus sollen Verbraucher und einige Berufsgruppen, wie etwa Fischer, stärker über die Folgen von unsachgemäß entsorgtem Plastik informiert werden. In den Weltmeeren schwimmende alte Netze sind seit Jahren als große Gefahr für Meerestiere bekannt. Und schließlich sollen die Hersteller im Rahmen der erweiterten Produzentenhaftung für die Kosten der Abfallbewirtschaftung, die Säuberung der Umwelt und vorgeschriebene Info-Kampagnen herangezogen werden.

Wie geht es weiter?

Der Gesetzesvorschlag wird vom Europaparlament an die Mitgliedsländer und den zuständigen Ministerrat weitergereicht. Dort besteht wie immer die Gefahr, dass nationale Interessen in die Gesetzgebung eingebracht werden und sie dadurch verwässert wird. Kommission und Parlament drängen jedenfalls auf eine schnelle Behandlung des Themas: Sie wollen noch in dieser Legislaturperiode, also vor der Europawahl im nächsten Jahr, eine EU-Richtlinie fertigstellen, die dann in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden müsste.

Wie wirksam können solche europäischen Vorschriften sein? Sie stehen und fallen mit dem guten Willen der Mitgliedsländer. Umweltschützer sehen die vorgeschlagenen Maßnahmen darüber hinaus nur als einen ersten Schritt auf einem längeren Weg. Aber immerhin: Seitdem 2016 die Beschränkung von Einweg-Plastiktüten beschlossen wurde, hat sich ihr Verbrauch in der EU bereits halbiert.