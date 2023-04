EU fordert Aufhebung von Todesurteil im Iran

Die Europäische Union hat die iranische Justiz aufgefordert, das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd aufzuheben. Der EU-Außenbeauftrage Josep Borrell missbilligte die Bestätigung des Richterspruchs durch den Obersten Gerichtshof vom Mittwoch "aufs Schärfste".

Die Islamische Republik müsse von jeglichen Hinrichtungen absehen, eine konsequente Politik zur Abschaffung der Todesstrafe verfolgen und ihre internationalen Verpflichtungen strikt einhalten. Zudem unterstrich Borrell seine "tiefe Besorgnis über die Lage der im Iran willkürlich inhaftierten Staatsangehörigen der EU und Doppelstaatsangehörigen".

"Tiefe Besorgnis": EU-Außenbeauftragter Josep Borrell (Archivbild)

Ein Revolutionsgericht hatte Sharmahd im Februar unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich gemacht. Familienangehörige und Menschenrechtler bezeichneten die Vorwürfe als haltlos und kritisierten das Verfahren als grob unfair. Am Donnerstag hatte bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Iran zum wiederholten Male aufgefordert, das "absolut inakzeptable" Urteil gegen den 68-Jährigen rückgängig zu machen.

Vom Geheimdienst entführt

Nach Angaben seiner Familie war der Oppositionelle Sharmahd, der zuletzt jahrelang in den USA gelebt hatte, 2020 bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst in die Islamische Republik verschleppt worden. Sharmahd soll die Oppositionsgruppe Tondar ("Donner") unterstützt haben, die sich für einen Sturz der geistlichen Führung in Teheran einsetzt und im Iran als "Terrororganisation" eingestuft ist.

jj/as (dpa, afp)