Es lebe der Sport! Was uns wirklich motiviert

2022 wird alles besser. Alles! An guten und optimistischen Vorsätzen mangelt es zu keinem Jahreswechsel, auch nicht in pandemischen Lagen. Warum es also nicht mal wieder mit einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft probieren? Oder dem Online-Sportkurs – womöglich überteuert, aber der Preis hält die Motivation sicherlich oben.

Nunja. Nicht unbedingt. "Obwohl der Erwerb einer Fitnessmitgliedschaft motivierend sein kann, kommt es häufig vor, dass man eine solche Mitgliedschaft abschließt und dann nicht ins Fitnessstudio geht", sagt Joseph Kay, Manager of Research Operations, Behavior Change for Good an der

University of Pennsylvania gegenüber der Deutschen Welle (DW). "Das liegt daran, dass es schwierig sein kann, unsere Vorsätze für gesunde Aktivitäten wie den Besuch des Fitnessstudios zu verwirklichen."

Alles parat? Auch die richtige Vorbereitung kann helfen, die Fitnesspläne beizubehalten

Das Problem: Die Kluft zwischen Absicht und Handlung ist oft zu groß. Hier setzen die Forschenden der University of Pennsylvania mit ihrer Studie an. In einer sogenannten Megastudie haben sie Maßnahmen getestet, die dazu beitragen sollten, genau diese Kluft zu überbrücken. Kleine Nudges, die uns Fitnessmuffeln in dem Moment einen Stups geben, wenn wir entscheiden, ob wir Sport machen, ins Fitnessstudio gehen oder eben nicht.

Fitness-Megastudie: 60.000 Mitglieder motivieren

Die Ergebnisse der Megastudie, einem groß angelegten Feldversuch mit mehr als 60.000 Mitgliedern einer amerikanischen Fitnesskette, wurden jüngst in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Insgesamt 30 Wissenschaftler von 15 verschiedenen Universitäten in den USA arbeiteten in kleinen, unabhängigen Teams an der Entwicklung von 54 verschiedenen Maßnahmen, um die Motivation der Fitnessstudiomitglieder zu fördern.

Die Wirksamkeit wurde in einem vierwöchigen Interventionszeitraum getestet und vier Wochen nach Ende der Interventionsphase gemessen.

Die Forschenden versorgten die Probanden also mit Texterinnerungen, wöchentlichen E-Mails und digitalen Belohnungsanreizen – wie kleine Bonuszahlungen oder kostenlose Hörbücher.

Mit Erfolg. Diese Nudges erhöhten die Besuche im Fitnessstudio im Zeitraum der Studie um 9 bis 27 Prozent. Die erfolgreichste Maßnahme waren kleine Geldprämien für die Rückkehr ins Studio nach einem verpassten Training. Doch nur acht Prozent der Interventionen bewirkten eine Verhaltensänderung, die auch nach der vierwöchigen Intervention noch messbar war.

Durchschnittlich haben die Mikroanreize 0,3 zusätzliche Fitnessstudio-Besuche innerhalb von zehn Wochen generiert.

Je effektiver die Interventionen während der Testphase waren, desto wahrscheinlicher waren auch Effekte über längere Zeit, so das Fazit der Forschenden.

WHO-Studie: Beweg dich, Kind! Von Natur aus in Bewegung Rennen, hüpfen, klettern - kleine Kinder bewegen sich permanent. Mit dem ständigen Geturne drücken die Kleinen ihre Gefühle aus und verarbeiten Erlebtes. Stillsitzen scheint unmöglich. Allerdings nur bis zu einem gewissen Alter. Denn laut einer aktuellen Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewegen sich rund um den Globus mehr als 80 Prozent der 11 bis 17-Jährigen viel zu wenig.

WHO-Studie: Beweg dich, Kind! Unglückliche Stubenhocker 85 Prozent der Mädchen und 78 der Jungen bewegen sich nicht die von der WHO empfohlene Stunde am Tag. Das hat Folgen: Mangelnde Bewegung führt zu mangelndem Wohlbefinden. Denn spielerische Bewegung und Sport setzen euphorisierende Substanzen frei. Wird der Bewegungstrieb jedoch ständig unterdrückt, entlädt sich die ungenutzte Energie in aggressivem oder depressivem Verhalten.

WHO-Studie: Beweg dich, Kind! Ans Display gefesselt Nichts zügelt den Bewegungsdrang von Kindern so sehr wie ein Bildschirm! Einen kleinen Zappelphilipp zwischendurch einmal vor dem Display zu parken, mag für gestresste Eltern verlockend sein. Die Sprösslinge regelmäßig auf diese Weise ruhigzustellen, rächt sich allerdings: Ihre geistige Leistungsfähigkeit sinkt, Haltungsschäden und Gewichtszunahme sind die Folgen.

WHO-Studie: Beweg dich, Kind! Mehr Muckis, weniger Schmerzen Je mehr Sport, desto mehr Muskeln. Und eine gute Muskulatur führt zu einer besseren Körperhaltung. Dabei geht es allerdings um weit mehr, als um Ästhetik. Eine falsche Körperhaltung zieht Rücken- und in der Folge Kopfschmerzen nach sich. Auch das kindliche Skelett profitiert von ausreichend Bewegung: Die Knochendichte wird erhöht, das Risiko von Osteoporose reduziert.

WHO-Studie: Beweg dich, Kind! Finger weg! Kinder, die sich ausreichend bewegen, können auch den ein oder anderen Griff ins Süßigkeitenregal verstoffwechseln. Gefährlich wird es allerdings, wenn Bewegungsmangel auf Junk Food im Übermaß trifft. Auch hier geht es nicht um Schönheitsideale: Übergewichtige Kinder leiden später oftmals an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Diabetes und Bluthochdruck, bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall.

WHO-Studie: Beweg dich, Kind! Teuer bezahlt Kaum Bewegung, viel ungesundes Essen: Für viele Kinder und Jugendliche in China ist das ein großes Problem. Langfristig bezahlt nicht nur jeder Einzelne mit seiner Gesundheit für diesen Lebenswandel. Auch die Kosten für die gesamte Gesellschaft sind hoch. Von Behandlungskosten über Arbeitsausfälle bis hin zur Frührente. Über fitte Kinder können sich am Ende also alle freuen. Autorin/Autor: Julia Vergin



"Generell ermöglicht der von uns vorgestellte Megastudien-Ansatz direkte Vergleiche zwischen verschiedenen Strategien zur Förderung von Verhaltensänderungen, die Aufschluss darüber geben, welche Strategien in einem bestimmten Kontext am wirksamsten sind", sagt Joseph Kay, der auch Co-Autor der Studie ist.

Das Studienkonzept

In der Regel sind randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) der Goldstandard in der Forschung für den Beleg von Wirksamkeit und Sicherheit bestimmter Interventionen. Dabei werden einzelne Maßnahmen in unabhängigen Gruppen getestet - in einer Megastudie fusionieren diese Tests und Gruppen.

Die Forschenden schreiben aber auch, dass das Konzept seine Grenzen hat: So hängen die Erkenntnisse einer Megastudie von der Stärke der einbezogenen Interventionen ab.

Ein anderes Beispiel für das Studienkonzept stammt ebenfalls von Forschenden der University of Pennsylvania: Eine Megastudie über textbasierte Anreize, die Patienten dazu ermutigen sollen, sich bei einem anstehenden Arzttermin gegen Influenza impfen zu lassen.

Schließlich lautet das Fazit der Forschenden, dass Megastudien besonders wertvoll sind, wenn das angestrebte Verhalten eine eindeutige Auswirkung auf das individuelle und gesellschaftliche Wohlbefinden hat.