Erster Weihnachtsmarkt öffnet in Essen

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte

Im Weinkeller: Traben-Trarbach

Weihnachtszauber in der Unterwelt gibt es ab 23. November 2018 in ehemaligen Weinkellern der Stadt Traben-Trabach an der Mosel beim Mosel-Wein-Nachts-Markt. In den stimmungsvoll beleuchteten historischen Kellern können Besucher Kunsthandwerk aus der Region kaufen und natürlich Wein verkosten. Vorteil: auch wenn es draußen knackig-kalt ist, herrschen in den Gewölben angenehme Temperaturen.