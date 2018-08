Erster Schnee auf der Zugspitze

Seilbahn Zugspitze - das ist der Gipfel!

Gipfelkreuz

Im Zuge der Bauarbeiten für die neue Seilbahn war das goldene Gipfelkreuz im Mai 2017 von einem Kran beschädigt worden. Die Kette des Krans hatte einige goldene Strahlen des Kreuzes abgerissen. Ein Teil war in die Tiefe gefallen, konnte aber geborgen werden. Am 6. Dezember 2017 wurde in einer spektakulären Aktion das 4,88 Meter hohe Wahrzeichen der Zugspitze wieder an seinen Platz gebracht.