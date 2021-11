Er war ein Visionär der Moderne: als Schriftsteller, Zeichner und Bildhauer. Berühmt wurde Ernst Barlach vor allem durch seine Plastiken - wie den "Schwebenden Engel", ein Mahnmal für gefallene Soldaten.

Der am 2. Januar 1870 in Ostholstein geborene Künstler fand im Alter von 24 Jahren in Dresden zur Bildhauerei. Es folgten Stationen in Paris und Russland, wo er mit Holzplastiken arbeitete. In der Nazizeit wurde Ernst Barlachs Werk als "entartet" diffamiert und aus öffentlichen Sammlungen und von Plätzen entfernt. Der Künstler starb am 24. Oktober 1938 im Alter von 68 Jahren in Rostock.