Erneutes Blutbad in Serbien

Inmitten der Trauer um die Opfer tödlicher Schüsse in einer Belgrader Schule ist Serbien am Donnerstagabend erneut von einem Schusswaffenangriff erschüttert worden. Mindestens acht Menschen starben und 13 weitere wurden verletzt, als ein bislang unbekannter Mann in einem Dorf nahe der Stadt Mladenovac aus einem fahrenden Auto heraus das Feuer auf eine Menschengruppe eröffnete. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug unter Berufung auf die Polizei.

Der mutmaßlich Schütze floh anschließend vom Tatort. Laut Tanjug sind inzwischen mehr als 600 Polizisten an der Fahndung mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras beteiligt. In früheren Meldungen hatte es geheißen, dass der Täter von der Polizei bereits ausfindig gemacht und umstellt worden sei. Zuletzt war nur mehr die Rede davon, dass nach ihm unter Aufbietung aller Ressourcen der Sicherheitskräfte gesucht werde.

Rätselraten um Tatmotiv

Über die Motive der Bluttat ist noch nichts bekannt. Die angegriffenen Menschen hätten nichts ahnend auf einer Bank im Zentrum des Dorfes gesessen, heißt es auf der Webseite der Tageszeitung "Blic". Nach unbestätigten Medienberichten sind auch ein Polizist und seine Schwester unter den Opfern. Innenminister Bratislav Gasic begab sich noch in der Nacht zum Freitag zum Schauplatz des Geschehens. Die Tat bezeichnete er als "terroristischen Akt", ohne dies näher auszuführen.

Erst am Mittwoch war der Balkanstaat von einem Schusswaffenangriff erschüttert worden. Ein 13-Jähriger hatte in seiner Schule in Belgrad einen Wachmann und acht Mitschüler erschossen. Von den sieben Verletzten schwebten am Donnerstag zwei immer noch in Lebensgefahr.

Nach dem Amoklauf an einer Schule trauern Menschen am Mittwoch in Belgrad um die Opfer

Nach Angaben der Ermittler hatte der Junge vor seiner Tat einen detaillierten Plan und eine Todesliste erstellt. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Der Vater des Schützen, ein anerkannter Arzt, dem die Tatwaffe gehörte, wurde festgenommen. Er soll an diesem Freitag von einem Staatsanwalt angehört werden. Auch die Mutter wurde in Gewahrsam genommen.

Schusswaffenangriffe sind extrem selten in Serbien. Präsident Aleksandar Vucic sprach nach der Tragödie vom Mittwoch von "einem der schwersten Tage" in der jüngeren Vergangenheit. In einer Ansprache versprach er strengere Waffenkontrollen sowie ein zweijähriges Moratorium für die Ausgabe von Waffenscheinen.

djo/jj (afp, dpa)