Ernährung: Zucker killt wichtige Darmbakterien

Algen - die absoluten Multitalente

Ein Blick aus dem Weltraum

Algen kommen in Meeren, Seen, Flüssen, Pfützen vor. Einige Arten können so riesige Blüten entwickeln, dass man sie sogar vom All aus sehen kann. An der Blüte auf diesem NASA-Foto vom Eriesee sind allerdings keine Algen Schuld, sondern Cyanobakterien. Algen tummeln sich auch auf Dachziegeln und an Gebäudefassaden. Als Flechten leben sie in Symbiose mit Pilzen, zum Beispiel auf Bäumen oder Mauern.