Erling Haaland sorgt im Alleingang für Leipzig-Debakel

Er legt sich wie ein tosender Sturm über seine Gegner und wirbelt alles durcheinander: Erling Haaland ist in seiner Wucht, seiner gleichzeitigen Geschwindigkeit sowie seiner Präzision ein Phänomen dieser (Fußball-)Zeit. Zu spüren bekommen hat dies nun RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Haaland erzielte sage und schreibe fünf Treffer. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose erlebte ein Debakel und unterlag bei Manchester City mit 0:7 (0:3). Damit sind die Leipziger sang und klanglos aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Das Hinspiel endete 1:1.

Bereits nach den ersten 45 Minuten hatte der norwegische Angreifer dreimal gnadenlos zugeschlagen und die Partie bereits frühzeitig zugunsten der "Citizens" entschieden. Dabei erzielte er innerhalb von 77 Sekunden einen Doppelpack - der schnellste in der Geschichte der europäischen Königsklasse. In der 53. Minute und der 57. Minute legte er seinen vierten und fünften Treffer nach. Gegen RB hat der 22-Jährige nun schon in seiner seiner gesamten Karriere insgesamt elf Tore erzielt. Offenbar sind die Sachsen einer der Lieblingsgegner Haalands.

Besondere Ernährung

Tore sind schlicht das Lebenselixier dieses erfolgsbesessenen Ausnahmestürmers. Allein in der laufenden Premier-League-Saison erzielte Haaland bereits 28 Treffer in 26 Partien. In der europäischen Königsklasse sind es in sechs Spielen nun schon zehn Tore. An ein Ende dieser außergewöhnlichen Torflut ist nicht zu denken. Seine Robustheit, seine Schnelligkeit, seine Kraft sind von den Gegenspielern einfach nicht zu bändigen. Haaland wird immer mehr zu einer Naturgewalt. Bei Borussia Dortmund war Haaland bereits ein Star, auf der britischen Insel ist er zum absoluten Superstar gereift.

Großer Frust bei den Leipzig-Spielern: Erling Haaland erzielt fünf Tore in einer Partie

Wie er dazu wurde? Viel Veranlagung - sein Vater Alf-Inge war einst schließlich selbst Fußball-Profi. Noch mehr Training. Aber auch eine besondere Ernährung. In einer Dokumentation "The Big Decision" verriet Haaland einen Teil seines Ernährungsplans. Große Stücke eines Kuhherzen und einer Kuhleber sind dort zu sehen. Sicher nichts für jedermann. Zu seinem Gesprächspartner in der Doku sagt Haaland: "Du und andere Leute essen das nicht, aber ich achte sehr auf meinen Körper. Ich denke, dass es am wichtigsten ist, hochwertige Lebensmittel zu essen, die so lokal wie möglich sind."

Schießt Haaland Guardiola zum Titel?

Auch die Menge, die Haaland verdrückt, ist enorm. An manchen Tagen nimmt er bis zu 6000 Kalorien zu sich. Zum Vergleich: Ein Gleichaltriger Nicht-Profi benötigt täglich rund 2500 Kalorien. Haaland richtet sein ganzes Leben auf den Fußball aus, versucht in jeder Lebenslage das Beste für sich herauszuholen. Selbst sein Wasser filtert Haaland zusätzlich, weil er sich davon einen positiven Effekt erhofft.

Für Manchester-Trainer Pep Guardiola, der bereits das siebte Jahr bei den "Citizens" arbeitet, könnte vor allem Haaland mit seinen Toren dafür sorgen, dass der Spanier sein Ziel in diesem Jahr erreicht: den Titel in der Champions League zu gewinnen.

Nach 60 Minuten beendete Guardiola die One-Man-Show und nahm Haaland unter tosendem Beifall und mit stehenden Ovationen der Zuschauer vom Feld. Wohl zum Glück für RB Leipzig.

Dass Ilkay Gündogan (49.) und Kevin de Bruyne (90.) auch noch zum City-Schützenfest beigetragen hatten, war an diesem geschichtsträchtigen (Haaland-)Abend nur ein kleiner Randaspekt.