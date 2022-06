Equal Pay in Spanien: Fußballerinnen erhalten gleiche Bezahlung wie Männer

Die spanische Nationalmannschaft der Frauen um Weltfußballerin Alexia Putellas wird ab sofort die gleiche Bezahlung erhalten wie die Männer. Das kündigte der spanische Verband RFEF am Dienstag an. "Wir haben eine Vereinbarung für die nächsten fünf Jahre geschlossen", sagte Verbandspräsident Luis Rubiales.

Nationalspielerinnen sollen demnach in Spanien die gleichen Bedingungen in Bezug auf Bonuszahlungen und TV-Prämien genießen. Auch die Arbeitsbedingungen einschließlich der Regelungen für Reisen, Verpflegung und Unterkunft werden angeglichen.

"Historischer Tag"

Der spanische Verband folgt in Sachen Equal Pay damit dem US-Verband, der laut eigener Aussage der erste weltweit ist, der das Männer- und das Frauenteam auf allen ebenen und vollständig gleich bezahlt - inkl. aller Prämien. Das US-Team um Superstar und Wortführerin Megan Rapinoe hatte bereits im Februar eine generelle Einigung mit dem Verband getroffen, im Mai wurde der bis 2028 gültige Vertrag dann endgültig geschlossen.

Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales verkündete den historischen Schritt

Einen "historischen Tag" nannte Amanda Gutierrez diese Entscheidung. Die Präsidentin der Gewerkschaft FUTPRO hatte Spaniens Spielerinnen bei den Verhandlungen vertreten. Spanien, Siebter der Frauen-Weltrangliste, schließt sich damit Ländern wie Brasilien, England, Norwegen, Dänemark und zuletzt den USA an, die ebenfalls Vereinbarungen über die gleiche Bezahlung von Nationalspielern getroffen haben.

DFB bleibt bei getrennten Regelungen

Eine Angleichung der Turnierprämien ist beim DFB weiterhin nicht geplant. "Wir freuen uns auf die Frauen-EM und haben auch dort Großes vor", hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der vergangenen Woche gesagt. "Wir haben auch da eine Prämie verhandelt, die ein Rekord ist, aber nicht an das heranreicht, was die Männer bekommen."

Als Grund führte Bierhoff die unterschiedlichen Einnahmen und Umsätze bei Frauen- und

Männer-Turnieren an. Silke Raml, die für den DFB jüngst in die UEFA-Kommission für Frauenfußball eingezogen ist hält Equal Pay im deutschen Fußball ebenfalls für verfrüht. Man könne Amerika mit Deutschland nicht vergleichen, hatte Raml zuletzt im Deutschlandfunk gesagt. "Der DFB ist dran", sagte Raml. Zuerst müssen aber "Strukturen und Sichtbarkeit des Frauenfußballs", sowie das Niveau verbessert werden.

Jede Spielerin in der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg würde bei einem Titelgewinn bei der Endrunde vom 6. bis 31. Juli in England 60.000 Euro bekommen. Manuel Neuer und seine Kollegen bekamen für den WM-Sieg 2014 die damalige Rekordprämie von 300 000 Euro pro Spieler. Für die WM in diesem Jahr in Katar ist noch kein Bonus ausgehandelt.

dvo (dpa, SID)