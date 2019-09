Epigenetik: Wenn wir Traumata vererben

Das Leid der afghanischen Veteranen

Operation gelungen - und weiter?

Dem afghanischen Soldaten Abdul Raqim wurden in Kabul in der größten Militärklinik des Landes nach einem Kampfeinsatz 2015 in Kundus beide Beine abgenommen. Dann wurde noch ein Stück Schrapnell in der Hüfte gefunden, das entfernt werden musste. Sechs Kliniken unterhält die afghanische Armee in Afghanistan, zwei weitere werden gebaut. Es wird mit vielen weiteren schwer Verletzten gerechnet.