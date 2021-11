Wirtschaft

Entwicklungshilfe mal anders

Der Kölner Martin Hecker ist in seinem Leben viel durch Afrika gereist, und er suchte immer wieder nach einer anderen Form der Entwicklungshilfe. Er fand sie, in dem er etwas ur-ökonomisches machte: Das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften mit der Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften zusammen zu bringen. Eine Erfolgsgeschichte zwischen Deutschland und Ghana.