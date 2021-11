DW Nachrichten

#entr_de: "Kopf oder Zahl" mit Carlotta und Vikram

Er isst gerne im Restaurant, sie kocht lieber selbst. Er bestellt sich ein Uber, sie geht zu Fuß. Sie will abends über Geld sprechen, er kriegt Panik. Carlotta und Vikram kommen aus zwei unterschiedlichen Welten und leben jetzt in einer: Für uns haben sie in ihrer neuen Wohnung "Kopf oder Zahl" gespielt.