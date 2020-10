Entdeckung von Leben auf der Venus? Forscher vermuten Messfehler

Weltall vor der Linse: Spektakuläre Fotos unseres Kosmos

Arktisches Farbspektakel

Die Natur macht es Fotografen in dieser arktischen Region am isländischen Polarkreis leicht. Aber der Moment, in dem der Profi auf den Auslöser drückt, ist weit mehr als ein Naturschauspiel. Bei dem Briten Ben Bush vereint sich eine künstlerische Sichtweise mit dem Ansatz der professionellen Naturfotografie. Ein Foto wie ein Gemälde - kniend am Ufer des Atlantiks aufgenommen, bei Minus sechs Grad.

Autorin/Autor: Heike Mund